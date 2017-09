– Bør være dobbelt så mange som i dag

Senja Innebandyklubb ønsker flere spillere til seniorlaget foran den kommende sesongen.

Årsaken er at de har gått gjennom et generasjonsskifte og mistet flere spillere.

– Vi har hatt et generasjonsskifte og det faller fra på de som er voksne, og det har også falt fra en del ungdom også dessverre, som ikke blir med videre fra ungdomslagene og oppover. Så nå er vi litt i manko på spillere, forteller Kristian Meier, som skal fortsette som trener for laget.

Bør helst doble antallet

Per i dag er de ca ti spillere på seniorlaget. Det er et antall de helst bør doble.

– Vi er på minimum for å stille lag nå, det er jo fem utespillere pluss keeper på banen samtidig. Det optimale er kanskje å ha ti utespillere og keeper i kamp, og en tropp på mellom 15-18 spillere. Det er det som er optimalt, for det er alltid noen som ikke kan eller som er skadet. Så vi burde være det dobbelte av det vi er i dag og det vil jo selvfølgelig også heve kvaliteten på trening, sier Meier.

I dag er spillerne deres alt fra 16 år til 44 år, og av begge kjønn.

– Det er ikke mulig å ta opp noen fra ungdomslaget til seniorlaget?

– Ja, vi har muligens en keeper og kanskje noen utespillere som vi kan ta opp, men det er jo fra et U14 lag. De er 13 og 14 år gamle og når de skal møte voksne herrespillere på 30 og 40 pluss som er tunge, så er det ikke det ideelle.

Meier forteller at de ikke kommer til å kontakte andre klubber angående spillere.

– Vi har ikke gått konkret til andre klubber for å høre om overgang til oss og det vil vi heller ikke gjøre. Vi ønsker å rekruttere lokalt. Vi vil ikke ha spillere bosatt i Harstad eller Tromsø som trener der. Da får vi heller klare oss med en liten stall, sier han.

Ønsker man å bli med kan man kontakte Meier eller søke opp Senja Innebandyklubb på Facebook.

Ønsker å fortsette god trend

Ungdomslaget er i likhet med seniorlaget i gang med treningene. I neste uke starter også de yngste opp og med medlems-rekord i fjor, gror det godt i de yngre rekker.

– Joda, vi hadde et rekord-år i fjor med over 100 medlemmer. Så vi håper å fortsette en god trend der, sier Meier, som legger til at det er svært billig å være med på innebandy. Spesielt for de yngste.

– Innebandy er et veldig rimelig tilbud. For de opp til 12 år er det for eksempel ikke mange kronene i medlemsavgift og det er alt man trenger å betale for å spille en sesong.