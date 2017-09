Belønnes for fiskefokus

Både Finnsnes IL Fotball og Havørn UIL har fått pengestøtte fra fiskeriministeren, som en følge av sine tiltak med fokus på kosthold innenfor idretten.

FIL Fotball søkte om støtte til sjømattiltaket «FiskeFILet» oghar blitt tildelt 50.000 kroner.

«FIL Fotball viser at de jobber bevisst med å bedre kostholdsvanene hos barn og unge. FIL Fotball ønsker å fremstå som en sunn klubb som tilbyr sunne produkter i et sunt miljø. De bidrar til å øke bevisstheten rundt fisk som et sunt og godt måltid. De viser også at de ønsker å bidra til at andre klubber tilstreber seg i retning av sunnere mattilbud på sine arrangement.», skriver Nærings- og fiskeridepartementet i en pressemelding.

– Hatt fokus på fisk i mange år

Utvalgsmedlem i Eat Move Sleep i FIL Fotball, Veronika Livli, forteller at de er svært glade for å få penger for å gjøre det hun beskriver som deres plikt. Og kosthold og fisk er noe de har hatt fokus på i mange år.

– Vi har holdt på med fisk i mange år. Vi har både servert det til egne spillere og også brukt det under arrangementer på stadion. Vi har hatt veldig fokus på ernæring, kosthold, nok mat og sunn mat. Det er en av tingene som er på hovedmenyen på den største turneringen som vi gjennomfører hvert år, som er Eat Move Sleep-cup, sier hun.

De har fisk som kampmat for spillerne sine i ungdomsfotballen og oppover, og har også arrangert temakvelder med bevisstgjøring rundt riktig kosthold i forhold til trening, for de som er yngre.

– Vi prater om mat, og at det er viktig å få i seg nok mat og riktig mat, når man skal være i fysisk aktivitet flere ganger i uken. Ikke bare på fotballbanen, men også hjemme, på skolen og kanskje også andre idretter. Det er viktig slik at man også klarer å gjøre alle andre ting man skal gjøre også, slik som lekser også videre. Så det er jo hovedsaken, det å rett og slett ha en god hverdag, mener Livli.

Fisk og fotball

Også UIL Havørn får pengestøtte. For 19 år siden startet et samarbeidsprosjekt mellom Fotballforbundet og Norges Råfisklag med navnet «Fisk og fotball». På dette arrangementet er barna med på ulike sjømataktiviteter og får i et eget opplegg bl.a. lage sine egne fiskepakker. Det arrangeres fiskebuffet en av kveldene og det er fisk på menyen gjennom hele arrangementet. Og som man hører i navnet på prosjektet, så er det også fotballspilling på menyen under «Fisk og fotball».

«Vi mener dette er et godt tiltak. Havørn UIL viser at de har lang og god erfaring med å sette fisk på menyen på denne type arrangement.», skriver Nærings- og fiskeridepartementet i pressemeldingen.

UIL Havørn er blitt tildelt 30.000 kroner.

– Det er alle tiders, det er noe vi ikke hadde forventet, sier Kjell-Andrè Johansen, leder i UIL Havørn.

– Det kommer godt med i et lag i en liten bygd, så det er bare å takke og bukke.

– Vil motivere til mer fisk

Line-Miriam Sandberg, fylkesleder i Fremskrittspartiet, er full av lovord til de to klubbene.

– FIL har betydd ufattelig mye for barn og unge i flere generasjoner. De er en merkevare for Finnsnes og det har betydd mye, og betyr mye for byen at vi har et slikt fantastisk anlegg midt i sentrum. Mye godt arbeid er lagt ned av utrolig mange patrioter og frivillige. Disse pengene fra fiskeriministeren er på mange måter en sterk anerkjennelse av den viktige jobben FIL gjør for sunn, viktig og riktig kosthold i barn og unges hverdag. UIL Havørn får også midler til sin viktige jobb. Alle i regionen som har barn som spiller fotball kjenner til deres arrangement og den flotte jobben de gjør. Fesk og fotball trenger neppe en stor forklaring. Å få barn og unge til å spise mer fisk er viktig og derfor er fiskeriministerens penger til gode tiltak et gledelig tilskudd som vil engasjere og motivere til mer fisk til folket, sier hun.