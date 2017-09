– Dette er en meget veldrevet klubb

NMK Dyrøy får skryt fra Norsk Motorklubb for både banen, arrangementet, og ikke minst verkstedet klubben har.

To representanter fra hastighetskomiteen i Norsk Motorklubb (NMK) besøkte Evertmoen Motorsportsanlegg under NMK Mesterskap Nord som ble avviklet på lørdag. Dette er moderorganisasjonen til alle NMK-klubbene i Norge. Kari Stuveseth er leder i hastighetskomiteen, mens Per Olaf Storemyr er medlem i denne komiteen.

- Hastighetskomiteen forvalter interressene til rallycross, bilcross og crosskart.

Storemyr sier at det så absolutt ikke er noen kontroll av hastigheten til bilene de er i Dyrøy for å kontrollere.

- Det er en blanding av grus og asfalt, og det er vi glade for.Normalt er det en overvekt av asfalt på slike baner, men her er det en overvekt av grus, og det skaper ikke minst mye spenning.

Kari Stuveseth sier at hun etter å ha vært her konkluderer med at klubben i Dyrøy fungerer veldig bra.

– De har mange gode funksjonærer.

Storemyr legger til at NMK Dyrøy framstår som er en erfaren og veldrevet klubb, med flinke folk som vet hva de holder på med.

– Har et meget bra verksted

– Når det gjelder fasiliteter er det stort sett på det jevne, det som imponerte meg er at de har et meget bra verksted her, noe som alltid er et stort pluss med tanke på værforhold hvor det regner, og det er kaldt hvis man skal mekke utendørs.

– Det som skjer her på banen i dag er det største stevnet her i nord. I Norsk Motorklubb regner vi at vi har fire store arrangementer i året, det er landsfinalene for henholdsvis junior, damer og senior, og så har vi NMK Mesterskap Nord.

- Vi gir råd og tips til klubbene

– Vi er her for å se, lære og vise klubbene at vi stiller opp for dem, en oppgave vi mener er veldig viktig. Så kommer jo klubbene til oss og etterspør råd og tips inn i mellom. Vi tar med oss ny kunnskap tilbake, og vår jobb er jo å forvalte dette på en bra måte. Derfor reiser vi rundt og ser på de ulike løpene, og gjerne slike store løp som Mesterskap Nord. Dette er femte året med dette mesterskapet, men første gangen det avvikles i Dyrøy, sier Storemyr. Og legger til at NMK Mesterskap Nord er et samarbeide mellom 8 motorklubber i Nord-Norge, fra Lofoten i sør til Alta i nord.

Har «mistet» bilen to ganger

Lørdagens vinner i juniorklassen Eivind Kristoffersen erobret mesterskapstittelen på lørdag, men «mistet» igjen bilen sin, en BMV 3 som han har hatt siden han var 13 år. Han forteller at han «mistet» den under et løp tidligere i vår, men klarte å kjøpe den tilbake på auksjon for noe uker siden. Nå gikk det ikke bedre enn at bilen hans havnet på bud igjen på lørdag, og da «mistet» Eivind igjen BMV-en sin gjennom det finurlige salgssystemet som alle som er med kan forlange på biler som er med.

– Vi er meget godt fornøyde med arrangementet, og jeg vil rette en stor takk til samtlige som har bidratt til å gjøre NMK Mesterskap Nord til et godt arrangement, sier løpsleder Leif Hermod Jenssen i NMK Dyrøy.,

Resultater fra finalene på lørdag:

Klasse senior: Truls Johnsen,NMK Tromsø

Klasse junior: Eivind Kristoffersen, NMK Dyrøy

Klasse damer: Katrine Olsen, NMK Hålogaland