Samarbeid om herrelag

BOIF, Bardu og Sørreisa skal samarbeide om nytt herrelag i håndball.

Ingen av klubbene har hatt et herrelag med i seriespill de siste årene. Nå prøver de imidlertid å få til et samarbeid, slik at de skal få stablet et lag på beina. Det melder Nye Troms, fredag.

Fra forbundets Region Nord, har det fått tillatelse til å melde på et samarbeidslag, selv om den ordinære påmeldingsfristen har gått ut. Laget kommer til å spille i 3.divisjon, hvor ni lag er påmeldt. Lagene er geografisk plassert fra Harstad i sør til Alta i nord.

Det var Anders Krey fra Bardu og leder i håndballgruppa i Sørreisa IL, Truls Jarle Johnsen, som tok initiativet til dette samarbeidet.

– Vi håper dette samarbeidet skal kunne bli starten på et oppsving for herrehåndballen i alle tre klubbene, sier Johnsen til Nye Troms.

Det nye laget skal hete Team Midt-Troms. I Sørreisa har de så mange aldersbestemte lag at kapasiteten i hallen er sprengt i ukedagene, så laget skal trene mest på Bardufoss, i alle fall i ukedagene. I forrige uke hadde de sin første trening der. Team Midt-Troms har i øyeblikket 13 spillere med på laget. I tillegg skal har flere sagt at de kan være med uten å forplikte seg til å være med på alle treninger og kamper.

–Vi tror at vi har et bra grunnlag på papiret, men ønsker oss gjerne flere spilleret sier Truls Jarle Johnsen.

