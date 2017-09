Personlig feil felte Salangen

Salangen hang lenge med mot Harstad, men en personlig feil i de bakre rekker gjorde at man tapte kampen.

På et vindfullt Idrettsheia møttes Salangen og Harstad i 3.divisjon, lørdag.

Etter en jevspilt førsteomgang sto det 0-0 til pause. Kampen var preget av mye dueller og kriging.

Det så lenge ut til å bli målløst og 0-0 på Idrettsheia, men etter 74 minutter kom kampens eneste scoring. SIFs høyreback Tobias Sørensen slo et tilbakespill til keeper Jørn-Ivar Kroken, men det var for løst og Harstads Thomas Skoglund Windstad fikk dermed en gavepakke som han takket for og satte i mål.

Salangen hadde sine sjanser i kampen, blant annet da Johan Borch kom gjennom alene mot keeper, men det ville seg ikke.

Salangens kollegaer i bunnen av tabellen tok henholdsvis ett og null poeng i dag. Fløya spilte 1-1 hjemme mot Lørenskog, mens Funnefoss/Vormsund tapte 1-2 borte for Skedsmo.

KAMPFAKTA:

3.divisjon, avdeling 6

Salangen - Harstad: 0-1 (0-0)

Idrettsheia: 75 tilskuere

Mål: 0-1 Thomas Skoglund Windstad (74)

Gult kort: Magnus Dischington Kjelseth og Sander Finjord Ringberg, Harstad.

Dommer: Jonny Anton Kiil Andreassen, Stakkevollan IF.