Personene bak «Stamila» ønsker 300 deltagere til start.

«Stamila» gikk av stabelen for første gang i fjor med 230 deltagere på startstreken. Forventningene i forkant av fjoråret, var 100 mennesker til start, noe de med andre ord overgikk med voldsom margin. Nå sikter de enda høyere.

– Det har bare blitt mer og mer populært å løpe. Det har vært bra oppmøte på treningene og bedre enn i fjor, så da må vi jo øke ambisjonene. Det er enkel hoderegning, sier senterleder på Stamina Finnsnes, Frode Wiggen.

Han er, sammen med sportslig leder på Stamina, Hanne Brustad, initiativtaker til «Stamila».

I mai startet de opp med løpetrening og har kjørt dette hver onsdag siden. «Stamila», som går av stabelen 20.september, er en avslutning på det hele, med 17 runder rundt Finnsnesvannet. Dette tilsvarer èn mil.

Vil ha bedrifter med

Wiggen og Brustad vil at dette skal bli en årlig greie. At løping har blitt mer og mer populært, gjør at rask økning i antall deltagere blir enklere.

– Man ser jo at det er flere og flere som er med på løp og flere som løper langs veiene også. Så det har blitt mer populært enn det var i fjor. Det er jo kanskje grunnen til at vi ønsker å få med flere bedrifter. Vi utfordrer jo alle bedriftene på Finnsnes til å ta dette som en sosial «happening», sier Wiggen.

– Kanskje ha på seg like klær, like t-skjorter og få litt samhold på en måte. Det er litt artig å gjøre noe i lag og i alle fall noe som er litt sporty, smiler Brustad.

For absolutt alle

Man trenger ikke løpe og kan gå de 17 rundene rundt Finnsnesvannet om man vil.

At dette er for absolutt alle, i alle aldre, understrekes vel godt med at flere gikk mila med barnevogn i fjor.

– Det er ingen tidtaking og ingen er først eller sist. Men om noen vil ta tiden på seg selv for å se hvor fort de klarer dette, så må de gjerne gjøre det, forteller Brustad.

En gulkedd hare kommer til å være med som en fartsholder på en time for de som ønsker det.

– Nytt av året er at det vil være en hare som løper med knallgul jakke og lue, som skal være fartsholder på en time. Så de som vil, kan følge etter han, forteller Wiggen.

Med null tidtaking på deltagerne, mener Brustad at det ufarliggjør det hele.

– Det er gratis, det passer for alle og det er ingen tidtaking. Det er så ufarlig som det kan bli. Om man gjennomfører en mil til fots enten man løper eller går, det er jo faktisk et mål for mange. 17 runder rundt det vannet, det går fort, sier hun.

Savner kommune-engasjement

– Dette er jo noe som bidrar veldig sterkt inn mot folkehelse?

– Det er jo det. Så vi savner jo litt engasjement fra kommunen. At ikke de trykker litt på med litt flere. De kunne godt stilt opp på noen treninger, tatt en titt og vært med litt selv. Det må være lov å si, mener Wiggen.

Noen fra kommunen er med, men de sikter først og fremst mot de oppe i ledelsen.

– I alle fall på mila kunne det vært kjekt om det kom noen, og viser at det er bra det vi gjør, føyer Brustad til.

– Ja, for vi er jo stolt av det vi har fått til. Det må vi jo si, sier Wiggen.

Liv rundt løypa

Med over 70 personer til stede på noen av løpetreningene, håper de altså på å få 300 startende til «Stamila» om to små uker. De oppfordrer også de som ikke kan delta om å lage liv rundt løypa.

– I fjor var det masse folk som sto rundt vannet og heiet og det vil vi gjerne ha i år også. De som ikke kan delta selv, de må gjerne stille opp med bjeller og flagg, musikk og det de måtte ønske. Rett og slett lage liv, sier Brustad med et smil.

For de som ønsker å delta henter de startnummer på Stamina i forkant og stiller til start ved lavvoen på Finnsnesvannet klokken 18.00 den 20.september.