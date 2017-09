Nervepirrende bunnstrid

Det ligger an til å bli svært spennende i bunnen av 3.divisjon denne høsten.

Med syv kamper igjen å spille ligger det an til en svært spennende høst. De fire siste lagene rykker ned. Fløya, Tromsø 2, Funnefoss/Vormsund, Skjervøy, Alta 2 og Salangen vil være lagene som blir involvert i dramaet i bunnen, da lagene over sannsynligvis har god nok margin ned. Salangen ligger i øyeblikket helt sist med sine 13 poeng, og har syv poeng opp til trygg plass. Hvittrøyene har fire hjemmekamper og tre bortekamper igjen, og har også tre kamper igjen mot andre lag i bunnen. Hver kamp vil bli en cupfinale for laget, men spesielt kampene mot TIL 2( borte), Fløya (borte) og Alta 2 (hjemme) blir viktige å vinne.

– Ja, de kampene er såkalte «sekspoengskamper», så de blir jo på en måte litt ekstra viktig. Det er de lagene vi skal slå, sier keeper og kaptein i Salangen, Jørn-Ivar Kroken.

I likhet med Salangen, har samtlige lag i bunnen kamper mot andre lag i bunnen, og disse nøkkelkampene vil følges med stor spenning rundt omkring.

Null press

Før sesongen ble de tippet i bunnen av omtrent samtlige og det er nok få som tror at Salangen vil klare seg til slutt heller.

– Nei, det er veldig greit på en måte. Det er ikke noe press på oss, da vi er dømt nord og ned. Men vi er jo der nå, så vil det vise seg etter siste seriekamp hvor vi er. Da tror vi at vi er over streken, sier en offensiv SIF-kaptein.

Siden de ligger sist er laget nødt til å få hjelp av andre også.

– Ja, i utgangspunktet må vi jo det, men i første omgang tenker vi på oss selv. Men jeg sier ikke nei takk til litt ekstra hjelp.

Møte etter LSK-kampen

Som tidligere omtalt i Folkebladet, hadde spillerne på Salangen et møte i etterkant av tapet borte for Lillestrøm 2 for noen uker siden. En såkalt «samling i bånn».

– Det går litt på hvordan vi selv går inn til trening og kamp. Hva vi gjør på trening hver enkelt og at vi ønsker flere fellestreninger, forteller Kroken.

Og fellestreninger har det blitt. Med en spillegruppe som er todelt, hvor noen bor i Salangen, mens noen bor i Tromsø, har laget nå møttes en gang i uka i Nordkjosbotn. Kroken er ikke i tvil hvor viktig det er.

– Å få skikkelig kvalitet på trening en gang i uka, det er veldig viktig. Det blir ikke den beste kvaliteten når man er få, sier han.

Førstkommende lørdag kommer den første av syv gjenstående cupfinaler for Salangen, når serietreer Harstad kommer på besøk.

– Det blir en tøff kamp. Det er et lag som bør være oppe i systemet. Jeg vet ikke budsjettet deres nå, men de har hatt et bra budsjett tidligere og hentet mange utlendinger, som de selv sier er bra kvalitet i alle fall. Men det får vi se på lørdag, sier Kroken.