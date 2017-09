Brukte 44 minutter på å score

Etter at Senja/FIL slo Bardu 18-0 i sesongens første møte måtte Senja/FIL bruke nesten hele frøste omgang før det ble nettkjenning.

Det ble i det hele tatt en merkelig første omgang der Finnsnes totalt eide banespillet, men ble for ivrig framover og forspilte sjanse på sjanse.

- Jeg kan nesten ikke huske å ha sett noe lignende sier Jimmy Nilsen, trener for Senja/FIL etter en kamp der Bardu omtrent ikke var i nærheten av motstanderens mål.

- Selv om vi dominerte i banespill, spilte vi urytmisk og gjorde gale oppspill over hele linja. Nilsen sier at han er skråsikker på at Senja/FIL hadde rundt 20-25 sjanser som kunne ha gitt scoring før pause, men det ble altså med den ene scoringen. Alle skulle, liksom slå den avgjørende pasningen som førte til scoringer, og da ble det galt hele tiden. Hadde vi spilt som vi gjorde på trening dagen før hadde det endte med storseier.

- Nå var jeg egentlig aldri i tvil om at vi skulle klare å ta poengene mot dette laget, men vi har fokus på å videreutvikle spillet vårt og formasjonene våre.