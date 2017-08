Alapnes: – Det haster

På guttesiden er det allerede innført. Nå vil Troms fotballkrets at også jentene skal få tilbud om nasjonalt seriespill.

I flere år har det eksistert en nasjonal gutter 19-serie. Foran 2016-sesongen innførte Norges Fotballforbund (NFF) og Norsk Toppfotball en nasjonal serie for gutter 16-lag, mens det foran årets sesong ble startet opp en tilsvarende serie for 14-årslag. Tanken er at de unge fotballspillerne skal få enda større matching ved å bryne seg på motstand fra hele landet. I juni sendte Troms fotballkrets en henvendelse til de andre kretsene og NFF. Tema: «Vi bør få til nasjonalt seriespill også på jentesiden».

– Vi har et ønske om at vi på jentesiden får et matchende tilbud. Vi tok et utgangspunkt i J14, men det er viktig å høre på hva representantene for jentefotballen ønsker. Det er ikke sikkert at modellen skal kopieres. Det kan være at det er et større ønske om en nasjonal jenter 17-serie, sier Øyvind Alapnes, som er styreleder i Troms Fotballkrets.

Hvem betaler?

Alapnes forteller at kretsen har fått mye positiv feedback på henvendelsen og er sterk i troen på at man skal få til et sportslig løft også på jentesiden. Det store spørsmålet er: Hvem skal betale for satsingen? På guttesiden er det Norsk Toppfotball som står for finansieringen av G14-, G16- og G19-seriene. Men Norsk Toppfotball er en interesseorganisasjon for herrelagene i Eliteserien og 1.-divisjon. Dermed må trolig NFF, klubbene og kretsene selv skaffe til veie pengene til jentesatsingen. Direktøren i NFFs sportsavdeling, Alf Hansen, sier det koster 3–4 millioner per årskull å drive en nasjonal, aldersbestemt serie.

– To ting er viktig. Det er veldig kostnadskrevende å drive en slik serie. På guttesiden kom initiativet fra toppklubbene og det er de som bruker sine egne penger på dette, understreker Hansen.

– Det andre er en sportslig vurdering – om en slik serie er formålstjenlig. Denne diskusjonen lever fortsatt rundt gutteseriene. Foreløpig vurdering, etter to år, er at det i hovedsak er positivt, men det er også noen merknader, blant annet tilknyttet reisebelastning, fortsetter han.

NFF-direktøren sier forbundet og toppklubbene på jentesiden sammen må finne ut om man ønsker å prioritere nasjonalt seriespill.

– Det er helt fint å ha en dialog om dette, men det er ikke mer penger i potten per i dag. Da må man prioritere ut fra de rammene som er der i dag – om det ikke kommer inn nye, friske midler, sier Hansen.

Alapnes håper at man kan finne en løsning.

– Det er ingen tvil om at det må komme opp forslag om omfordeling av midler for at vi skal få til dette her. Mye av TV-inntektene som kommer inn i norsk fotball har ikke NFF råderett over. På den andre siden har vi i norsk fotball et ansvar sammen for å finne midlene til å sørge for at jentefotballen får nasjonalt seriespill, sier Alapnes.

– Det haster

Kanskje kan man tilby nasjonalt seriespill for jenter allerede fra 2018-sesongen?

– En ting er finansiering, men annen ting er å finne det beste tiltaket for jentene. Derfor vil jeg være forsiktig med å tidfeste når det blir, men det er ingen tvil om at det haster. Men det må som sagt gjøres i lag med representanter for jente-/kvinnefotballen, sier styrelederen i Troms fotballkrets.

Alf Hansen understreker at det er viktig med en god analyse før man eventuelt sjøsetter en nasjonal J17-serie på jentesiden.

– På jentesiden er det en god del 16-18-åringer som spiller på A-lag rundt omkring. Det er viktig å analysere konsekvensene for regionale og lokale serieordninger, sier Hansen.