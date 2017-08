Klart for det 6. Reistadtråkket

På søndag går Reistadtråkket av stabelen, det sjette i rekken siden 2012.

Løperne skal løpe 15 kilometer gjennom terrenget, fra Rabbåsen i Sørreisa, til Skoelvdalen i Nedre Bardu. Reistadtråkket, som i år går for sjette gang, inngår i Reistadtrippelen (Reistadrittet, Reistadløpet og Reistadtråkket). Sammenlagtvinnerne av de tre konkurransene blir årets Reistadkonge og årets Reistaddronning. Dølatråkket går også av stabelen samme dag. Dølatråkket er en tradisjonsrik turmarsj for mange og har vært arrangert siden 1997. Løypa går i fint turterreng med en kombinasjon av skogsbilveg og tursti.

Spennende i toppen

Siden Reistadløpet for første gang ble en del av Visma Classics i år, vil det være utøvere som kjemper om sammenlagtseieren både blant de som gikk det 34 kilometer lange Reistadløpet og de som gikk løpet på 50 kilometer. For de som gikk 50, ligger Karen Blomli best an blant damene, mens Bardu-ordfører Toralf Heimdal ligger best an blant mennene. Men det er så vidt.

– Han har bare seks sekunder på Vegard Skildheim fra Bardu, opplyser Halvor Berntsen, som er med som arrangør.

Heimdal slo Skildheim med ett sekund i sykkelrittet og med fem sekunder på ski. Det kan bli en spennende duell dem to i mellom på søndag.

– Det spørs om ikke Vegard Skildheim kan ta den. Toralf er jo veldig opptatt med valgkamp om dagen, så det spørs hvor mye han har trent, ler Berntsen.

God værmelding

For de som gikk det 34 kilometer lange Reistadløpet ligger Lise Danielsen Holmer best an blant damene og Alf Erik Røkenes blant herrene.

– Sånn som været ser ut, så ser det bra ut til helga. Det meldes opphold og 17 grader og det er perfekt vær, mener Berntsen.

Han forteller om en godt merket løype, men at det enkelte steder vil være litt vått.

– Det er noen myrer der det er vått. Men i 17 grader, så går det fint å bli litt våt.

Arrangøren har flere fine premier, blant annet en helt ny sykkel, sponset av Bardu Sport.

Påmeldingsfrist på torsdag

– Sist jeg sjekket var det 27 påmeldte, men påmeldingsfristen går ikke ut før ut torsdag kveld klokka 23:59. Jeg vet også at det blir 40-50 stykker fra skisamlingen her oppe (kretssamling langrenn), og selvfølgelig, de fleste som går Dølatråkket melder seg på lørdag og søndagsformiddag, fordi de ser an været, sier Leif-Ketil Gamst, som har med påmeldingen å gjøre.

Han forteller at i fjor var det ca. 150 som deltok totalt.