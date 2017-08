Det var flere som hadde det morro på hesteryggen på Nord-Norsk hestesenter denne helgen.

Sammen med Balsfjord og Malangen Hestesportsklubb, arrangerte Midt-Troms Hestesportsklubb kretssmesterskap i helga. Over 60 ekvipasjer deltok, og med 23 klasser var det mye å få med seg.

På søndag ble det kåret kretsmestere for ponni, junior/young rider og senior.

Vinneren av KM ponni ble Sara Nordli (14) på hesten Edinburgh, fra Balsfjord og Malangen Hestesportklubb. Laget bestod av Nordli på Edinburgh og Maren Elisa Liland Ouren (14) med hesten Lilands Davit Cavarri. De kom på andreplass under KM ponni lag og individuelt på lørdag. Dette fikk Nordli til finalen på søndag, og deretter til seier.

Stas å vinne

– Det var gøy å vinne. Spesielt siden vi kun har fått andreplass tidligere, smiler hun.

Kretsmesteren for junior og young rider, ble Andrine Sørensen Horvli (14) på hesten Catch me if you can. Sammen med laget fra Midt-Troms Hestesportsklubb, kom Sørensen Horvli videre til finalen med en andreplass.

Imponert

Hjemme driver familien eget oppdrett av Norsk Varmblods, så Sørensen Horvli har hatt hesten sin siden han var føll. Hun er imponert over hvordan det gikk.

– Dette føltes bra. Han har aldri deltatt på stevne før og har ingen stevneerfaring, forteller Sørensen Horvli.

Årets kretsmester for senior ble Thea Beate Pedersen (42) med hesten Willows Dior. De kom på førsteplass under KM lag senior på lørdag, med resten av laget fra Tromsø Ryttersportsklubb.

Suksess

Det er ingen tvil om at stevnet, arrangert av Midt-Troms Hestesportsklubb og Balsfjord og Malangen Hestesportsklubb, ble en suksess.

Kristina Schneider, leder i Midt-Troms Hestesportklubb, skriver:

– Jeg håper det har vært en trivelig helg for både deltakere, dommere, publikum og alle som har hjulpet til å få dette stevnet til å gå rundt. Takk alle sammen.