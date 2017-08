Stortap for FIL

Det vil seg ikke for Finnsnes IL.

Situasjonen er slik at grønntrøyene sannsynligvis må ha tre poeng i nesten hver kamp denne høsten, om de skal overleve i 2.divisjon. Søndag møtte de Skeid på bortebane.

Og sjansen for å ta tre poeng der, benyttet de ikke. Etter at det sto 0-0 til pause, scoret hjemmelaget hele fire ganger i andreomgang, etter to mål av David Tavakolo, ett av Sander Flåte og ett mål fra Johannes Andres Nunez Godoy.

Dermed måtte grønntrøyene dra hjem med 0-4 og null poeng i bagasjen nordover.