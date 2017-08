En ellevill snuoperasjon

Jubelen sto i taket på Idrettsheia da Salangens snuoperasjon mot Funnefoss/Vormsund var et faktum.

– Det er bare helt herlig. Vi ligger under 2-0 og snur det, all ære til guttene som står på. Det viser fantastisk moral, sier en strålende fornøyd Salangen-trener Andreas Seipäjärvi til Folkebladet like etter kampslutt.

Snuoperasjon

Til tross for å ha startet kampen best, og styrt mye av spillet i starten, fikk de 0-1 imot etter 25 minutter. Seks minutter senere kom også 0-2, og det var pauseresultatet.

Andreomgangen var bare tre minutter gammel da Sindre Andrè Eggen reduserte til 1-2 for Salangen, etter et flott angrep. FUVO skulle imidlertid kjapt gå opp til en tomålsledelse igjen, da de økte til 1-3 etter 54 minutter. Salangen ga imidlertid aldri opp mot et effektivt bortelag. Først satte Ruben Sletten inn redusering til 2-3 med bakhodet. Like etterpå utlignet Jonas Svendsen til 3-3 og lagene var like langt. Men snuoperasjonen skulle bli komplett. Etter 82 minutter førte Jonas Svendsen ballen inn i sekstenmeteren. Like bak han ropte Johan Borch at han skulle hælsparke ballen tilbake. Det gjorde Svendsen, og Borch satte inn 4-3.

– Som jeg sa i pausen, de første 25 minuttene, da er vi god. Vi må gjenskape det i andreomgang. Vi må ha en del sjanser for å score mål, men nå puttet vi fire og det holdt. Nå er jeg lettet, dette er skikkelig deilig, sier trener Seipäjärvi.

Tror de kan holde plassen

Med seieren mot FUVO har Salangen nå seks poeng opp til trygg plass på tabellen.

– Var det vinn eller forsvinn i dag?

– Vi hadde i alle fall gjort det utrolig vanskelig for oss selv om vi ikke hadde vunnet. Skjervøy vinner, vi vet at TIL 2 mobiliserer, FUVO ligger foran oss der, men det at vi vinner i dag gjør at det er full match i bunnstriden nå, sier SIF-treneren.

Og selv har han god tro på at de skal klare det.

– Ingen forventer at vi skal overleve i denne divisjonen her, så vi kan jo egentlig bare overraske. Jeg har tro på at vi klarer det. Klarer vi å gjenskape dette utover, så vil vi få flere poeng. Men det handler om å gjøre det, ikke bare snakke om det. Som jeg sa sist, hederlige resultater gir ikke poeng, men nå fikk vi poeng i dag, så det må vi bygge videre på, avslutter han.