Sølv er ikke nederlag

Fredrik Vaeng Rølnes (21) ble nummer to på 5 km kappgang under senior NM. Vant gjorde som ventet Håvard Haukenes fra Norna Salhus i Bergen.

SANDNES: Fredrik kom inn på skuffende 21.44.

-Jeg merket tidlig at mitt vonde kne ikke ville samarbeide. Da var det bare å fullføre, sier Fredrik.

I forkant var målet å slå vinnertiden og mesterskapsrekorden på 20.45 fra junior NM i Harstad.

-5 km er ikke distansen for noen av oss. Bergenseren er helt i verdenstoppen på 5 mil i seniorklassen, og det var derfor ingen overraskelse at han ble for sterk. Målet i dag var egentlig å gi favoritten kamp så lenge som mulig, sier Fredrik.

Fredrik sin favorittdistanse er 20 km.

-Dagens distanse er for kort for meg, forteller Fredrik som ikke er veldig tilfreds med sine prestasjoner på favoritten i sommer. Han gleder seg imidlertid over nyttig mesterskapserfaring.

Persen på 19.51 fra i fjor står. Fredrik gjorde 20.45 da han vant junior NM i Harstad for to uker tilbake.

Fredrik ble nummer 17 på junior EM i Polen tidligere i sommer. Nå har han nordisk i Sverige om to uker som neste. Også da var han hemmet av skaden.

-Junior NM var min siste konkurranse før helgens mesterskap. Nå venter nordisk i Sverige. Da avslutter jeg sesongen, forteller gutten fra Brøstadbotn som konkurrerer for BUL Tromsø.

Flytter til England

Etter nordisk flytter Fredrik til England.

-Jeg har store ambisjoner. Studier drar meg over, men jeg kommer til å satse som jeg har gjort de siste årene, forteller han.

Fredrik har trent mindre enn han hadde håpet den siste tiden.

-Problemet er et vondt kne. Jeg håper det bedrer seg frem mot nordisk, sier Fredrik som også løper 3000 hinder i Sandnes.

-Neste helg er det Barents Games i Bodø. Her skal jeg trolig delta på 1500 og 5000 meter, sier Fredrik. De tidligere Barentslekene er nå erstattet med konkurranser i 15 forskjellige idretter.

-En spennende nyskapning, sier Fredrik som ser frem til det.

Medalje?

Bjørn Øivind Berger (23) har fjerde, femte og sjetteplass fra senior NM i stav fra tidligere.

-Målet er som alltid medalje, sier Bjørn Øivind som har mest fokus på sine arbeidsoppgaver.

-Jeg håper å kunne komme opp imot pers på 4,80. Det viktigste er imidlertid at teknikken fungerer. Jeg har også nye staver, forteller Fredrik som har 4,71 som årsbeste i sommer. Helt i toppen kommer neppe Pioner-gutten. Men det kan bli en fin plassering. Kanskje også pallplass i lørdagens stavfinale.