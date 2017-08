Brakseier for FK Senja

FK Senja lekte seg i hjemmekampen mot Alta 2.

FK Senja hadde i ettermiddag besøk av Alta 2 i Islandsbotn.

Til tross for noe surt høstvær, kunne publikum i stedet varme seg på hjemmelagets dominans ute på banen.

Christer Johnsgård ble nok en gang sentral for Senja. Først satte inn 1-0 på en flott heading etter 22 minutter. Seks minutter senere økte samme mann til 2-0 da han lobbet ballen flott over keeper.

Johnsgård skulle også få sitt ekte hattrick. Martin Larsen Traasdahl ble felt og dommer dømte straffe. Johnsgård var sikker og satte inn 3-0.

Like etterpå tegnet også Bendik Lind seg på scoringslista. Han fintet et par mann, dro seg innover og banket ballen i nettet. Dermed ledet FK Senja 4-0 til pause.

Senja gjorde flere bytter i løpet av andreomgangen og flere fikk prøve seg. En av de var Jakob Mamush Lillestjerna, og etter 83 minutter satte han inn 5-0.

Like før slutt kom også 6-0. Håvard Espejord dro til fra distanse og ballen gikk som en rakett inn i høyre kryss. En kanonscoring som satte et flott punktum på kampen for FK Senja.

FK Senja har nå ni seire på sine siste ti kamper.