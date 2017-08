– Vi skulle vinne kampen for dem

FK Senja-spillerne ønsket å hedre avdøde Tormod Nilsen, og Ole-Roger Storås, som forrige helg mistet huset sitt i en brann.

– Vi bestemte oss i dag for at vi skulle gå ut i hundre, for å vinne kampen for Tormod som har gått bort, og Ole-Roger, speakeren vår, som mistet huset sitt i en brann forrige helg. De to er jo to av grunnene til at det har vært veldig artig å spille her i Islandsbotn. Så i dag spilte vi for dem, forteller Christer Johnsgård, som gjorde tre av de totalt seks målene for FK Senja da de slo Alta 2 6-0, lørdag.

Tormod Nilsen spilte og dømte for FK Senja i mange år, og har i mange år også bidratt på sponsorsiden. Før kampen ble det avholdt ett minutts stillhet for Nilsen.