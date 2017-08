Støtter Narviks VM-søknad

Troms Fylkeskommune går inn med 500.000 kroner for Alpin VM 2025 i Narvik.

Det melder Bladet Vesterålen. Pengene skal gå til prosessen de neste to årene med utvikling av den nasjonale VM-søknaden. Søknaden skal etter planen behandles av Norges Skiforbund i mai 2018. Klarsignal her vil innebære at en eventuell internasjonal søknad skal forberedes til mai 2019, melder Bladet Vesterålen.

Narvik arrangerte NM i alpin i år.