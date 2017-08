Sørreisa mot Sørreisa i turnerings- finalen

Sørreisa IL hadde to lag i smågutte-finalen under Ballangen Cup i helga. Og det var det yngste laget som stakk av med seieren.

Denne helgen ble Ballangen Camping Cup arrangert for 25.gang i Ballangen, litt sør for Narvik.

For Sørreisa IL, havnet de i en artig situasjon i smågutte-klassen (13/14 år), hvor begge deres lag i klassen, nådde frem til finalen.

De yngste vant

Klubben hadde påmeldt ett 13-årslag og ett 14-årslag-lag i klassen.

Begge nådde finalen, og det var 13-årslaget som stakk av med seieren.

– De kjempet mot hverandre i finalen. Det som var artig var at det var et 13års-lag mot et 14årslag, og det var 13års-laget som vant over 14-åringene. Så det var mange sure 14-åringer etterpå. De visste vel ikke om de turte å gå på skolen dagen etterpå, spøker Jim Are Jensen Løkke, som var med som forelder.

Finalen var jevnspilt og endte 3-2 til 13-årslaget da dommeren blåste av kampen.

Jensen Løkke forteller om spente spillere før de skulle spille finale mot sine egne kompiser.

– De var jo veldig spent på det, på hvordan det skulle gå, men de ble utrolig glad når de klarte det og jublet som bare det, forteller han.

Startet med tre tap

Selv om de vant til slutt, så gikk ikke alt på skinner før vinnerlaget hele helga. De startet nemlig turneringen med tre tap, men klarte likevel å hente seg inn å vinne turneringen.

– Det som var spesielt, var at 13-års laget tapte de tre første kampene sine. Den kampen som gjaldt for å komme seg videre, da måtte de slå eller spille uavgjort mot et Målselv-lag. Den vant de og kom til plasseringsplass. Og i den plasseringskampen mot Ballangen, så slo de dem også, forteller Løkke Sørensen.

– Det viser at de måtte ha noen kamper før de får det til. Så de kom mot slutten turneringen, sier han videre.

God deltagelse

Sørreisa hadde hele ni lag med på årets Ballangen Camping Cup. Også flere lag fra Midt-Troms hadde tatt turen. Målselv IL, Bardu IL, Øberbygd og Mellembygd IL hadde alle lag med under turneringen.