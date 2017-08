Treneren: - Jentene er fly forbannet

Så har det skjedd igjen i damenes 3. divisjon. Tromsøstudentene som for noen dager siden besøkte Varden og spilte 2-2 på Finnsnes har meldt at de ikke kan stille til hjemmekamp i Tromsø mot serieleder Senja/Finnsnes.

Dette er andre kampen Senja/Finnsnes innkasserer tre poeng og 3 plussmål fordi motstanderen ikke stiller, og det attpåtil når det er TSS som har hjemmekamp. I juni var det TUIL som ikke stilte til kamp mot Senja/Finnsnes. Denne kampen mot TSI skulle etter terminlista spilles fredag klokken 19 i Tromsø, men hjemmelaget har varslet at de ikke kan stille lag. I kampreglementet heter det at dersom et lag kan stille med 7 spillere kan kampen spilles. Men Tromsølaget har varslet til FIL/Senja at de ikke kunne spille kampen til det berammede tidspunktet.

Trener Jimmy Nilsen i Senja/FIL sier at de ikke har vært villig til å etterkomme Tromsøstudentenes ønske om å spille kampen etter at den ordinære sesongen er over.

Toppkampen avlyst: – Direkte useriøst Senja/FIL-trener Jimmy Nilsen reagerer på at TUIL trekker seg fra toppoppgjøret under to dager før kamp. – Det får stå for hans regning, svarer TUIL-treneren.

- Det sa vi nei til, og at vi ønsket å spille etter terminlista. En ting er jo at vi kanskje da har mange spillere som ikke kan stille, og at det ville fått innvirkning på utgangen i serien der vi akkurat nå er serieleder. At vi nå ser ut til å innkassere nye tre poeng med tre plussmål i hver kamp er noe ingen av våre spillere ønsker. En ting er jo at det er ugunstig for de andre lagene i serien, men våre jenter trener fordi de ønsker å spille fotball. Jimmy forteller at på treningen onsdag var samtlige jenter fly forbannet på at TSI ikke kan stille lag, ikke en gang på sin hjemmebane.

5000 kroner i bot for å ikke møte

TSI møtte Varden til seriekamp for et par dager siden, og hadde etter det Folkebladet erfarer med 14 spillere.

Daglig leder i Troms Fotballkrets Jo Are vik er kjent med at TSI har varslet FIL/Senja at de ikke kan stille lag fredag kveld. Dersom et lag unnlater å møte til seriekamp to ganger i løpet av en sesong, blir laget utelukket fra seriespill denne sesongen. Vik forteller at i fjorårets 5. divisjon ble både Bardu og Krokelvdalen diskvalifisert fordi lagene uteble fra seriekamp to ganger.

– TUIL som ikke møtte til kamp på Finnsnes mot Senja/FIL må også betale reiseutgifter som FIL/Senja har i høst, sier Vik.