Sterke prestasjoner sender dem til VM

De er begge to i hundre etter at de for ei uke siden fikk beskjed om at de er uttatt til VM i Streetdance 2017 i Tsjekkia i september.

Wanja Merethe Nerli fra Bardu som er den ene i duoen som skal til Tsjekkia er kjempeglad for at de to nå plutselig får oppleve det som er den store drømmen for unge dansere.

– Jeg trodde nestgen ikke det var sant da jeg fikk beskjeden, sier Wanja. Hun er Bardujente som for tida er bosatt i Stange ved Lillehammer, mens venninnen Dorthe bor i Salangen. De har begge to representert Dans Bardu i flere år, og skal også gjøre det under VM som avvikles i dagene 21. - 24. september.

Har laget et nytt show

Det er prestasjonene under NM i Streetdance Show før jul som har vært grunnlaget for at de to nå skal representere Norge i sin klasse som kalles Streetdance Show duo senior.

– Vi har jo hatt et innarbeidet show som vi har hatt til nå, men etter at vi fikk medlingen om at vi er uttatt har vi brått satt i gang med å utarbeidet et nytt show, sier Wanja. Venninnen Dorthe var på flyreise da reportasjen ble laget, og ikke tilgjengelig.

Showet må ha en rød tråd

Wanja forteller at i Streetdance skal showet ha en lengde på fra minimum 1 minutt og 45 sekunder til maksimum to minutter og 15 sekunder.

– Man skal ha både rekvisitter og kostyme i showet som må ha et tema som går som en rød tråd gjennom opptredenen.

– Nå har vi på en måte tatt ut det gamle innholdet i dansen vår, og er i ferd med å laget en ny dans. Vi er jo godt i gang, men siden jeg nå foreløpig bor på Stange og Dorthe i Salangen må vi nok møtes en gang før vi drar nedover, det er vi skjønt enige om.

Små miljøer kan klare slikt

Wanja sier at selv om Dans Bardu er en liten klubb, viser dette at selv fra slike små miljøer kan store ting skje.

– Og tro ikke at det er to skuffede jenter som kommer tilbake om vi ikke hevder oss i toppen. Bare det å bli uttatt til å stille for Norge er noe som vi er svært stolte over. Uansett plassering der nede vil dette være en kjempestor erfaring for oss som unge dansere, og ikke minst en opplevelse å se hvordan en slik stor konkurranse foregår.