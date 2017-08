Så var Salmar Cup i gang igjen

Lettskyet, mild og strålende spillevær da årets Salmar Cup ble satt i gang nøyaktig klokken 18 fredag ettermiddag.

Utover fredagskvelden sto 30 kamper på programmet, før cupen ruller videre på lørdag. Gledelig for arrangøren FK Senja er at man i år har fått et hopp oppover i deltagelsen, med 119 på meldte lag.

Den største deltakelsen kommer fra Tromsøområdet, der TUIL stiller med hele 17 lag, mens Tromsø Idrettslag har 12 lag med i cupen. Naturlig nok er det arrangørklubben Senja som stiller med flest lag - 25 er med denne gangen.

Finnsnes har 5 lag med, og denne gangen er det også med et lag fra BOIF. Det meldes at grilling og kiosksalg var kommet godt i gang på fredag.