– Nå må vi begynne å vinne

Igjen en knalltøff oppgave for Finnsnes i jakten på seire i sesongavslutninga.

Med 9 seriekamper og mulige 27 poeng igjen å hente for Finnsnes ser situasjonen intet mindre enn dyster ut, Grønntrøyene ligger i dag fire poeng bak Follo, men har hele 9 poeng opp til Vålerenga 2 som i dag er fjerde sist og på trygg plass.

Langt opp til trygg plass

Det betyr at selv om Finnsnes begynner å vinne kamper må laget regne med at forspranget opp til sikker plass ikke vil være innhentet før bare noen få kamper gjenstår. Og skal forspranget innhentes må også lagene over nedrykksplass nesten slutte med å kapre poeng.

Tapte kampen på fem minutter

Mot Hamkam på Briskeby Stadion avgjorde serielederen kampen til sin fordel i løpet av fem minutter i første omgang.

– Da var denne muligheten for oss i realiteten forspilt. Vi mistet mye av strukturen i laget, og kom aldri inn i kampen. Nå møter vi Raufoss som er det eneste laget vil har slått i år, og det på bortebane, sier trener Bjørn Johansen.

Johansen sier at laget i altfor mange kamper har gitt fra seg en ledelse som har endt med tap for FIL.

– Altfor mane ettmålstap

– Mot Vålerenga borte ledet vi 1-0, og kampen endte med 1-2 tap. Vi ledet 1-0 mot Trysil og tapte 1-2. I 8 av de 16 seriekampene vi har spilt i år har vi gått på ettmålstap – slik kan det bare ikke fortsette hvis vi skal ha sjanse om å klare oss i 2. divisjon.

To av FIL-spillerne må stå over i kampen mot Raufoss. Markus Rolandsen fikk direkte rødt kort på søndag, mens Marcus Sletten står over etter at han fikk sitt andre kort mot Hamkam.

– FIL er svakere enn i fjor

Bjørn Johansen sier at slik Finnsnes har framstått utover i sesongen er laget svakere enn fjorårets utgave.

– Som jeg har sagt flere ganger skyldes dette at markante spilletyper forlot oss, og at vi ikke har hatt påfyll av forsterkninger denne sesongen. Nå må vi konsentrere oss om å ta kamp for kamp, og ikke la oss stresse mer av tabellsituasjonen.

– Å klare å holde oppe vinnerviljen i en situasjon som vi er i er en vanskelig øvelse. Det dreier seg ikke om å bare vinne en kamp, men mange utover høsten.