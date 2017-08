Sentral i seiersrekken: - Tenker ikke opprykk

Han presterte flere praktredninger som lenge holdt Senja inne i kampen mot serieleder Mjølner. På lørdag må han igjen prestere i toppoppgjøret mot Skedsmo.

Erlend var nemlig Senjas beste i det knallharde oppgjøret på Narvik Stadion sist søndag. I andre omgang var det hans fantastiske reaksjonsredninger som lenge gjorde at Senja holdt 1-0 ledelsen fra første omgang. Men det holdt altså ikke de siste ti minuttene av kampen.

– Noen mener det var frispark for angrep på keeper da du gikk i bakken på den siste scoringa?

– Det har jeg ingen formening om selv, fordi jeg ikke så hva som skjedde. Noen mener at det var en Senjaspiller som fikk meg i bakken, uansett er dette historie nå.

Erlend kom inn som førstekeeper hos Senja i fjor etter Fredrik Bakkelund gikk over til Finnsnes. Han har bodd i Tromsø det siste året, og startet for noen dager siden på sine studier i Tromsø som skal gi ham status som barnehagelærer.

– Vi skal ta flest mulig poeng

Erlend sier at spillerne ikke går rundt og regner på hvorvidt Senja kan klare opprykk.

– I dag er Mjølner serieleder og har et forsprang på 7 poeng. Nå skal vi ha fokus på å fortsette den positive trenden vi har hatt over mange kamper, og håpe at den gode flyten kan fortsette. Jeg føler at stemningen og kampviljen hos gutta er kjempegod. Vi tapt 0-2 mot Skedsmo der nede, men nå har vi vårt eget hjemmepublikum i ryggen, og jeg gleder meg til denne kampen.

– Vi er blitt bedre

Erlend sier at det er nettopp slike kamper han først og fremst vil spille - kamper der to jevne lag møtes, og der utfallet er høyst uvisst.

– Vi kan nemlig ikke styre hvordan Mjølner eller Skedsmo vil gjøre det i kampene som gjenstår. Men på lørdag kan vi med vårt spill gjøre noe med motstanderen som da er Skedsmo. Erlend sier at han ser en klar for bedring av det Senja presterer nå sammenlignet med de frøste kampene i vår.

– Vi har en strammere spilleformasjon, og vi er mye raskere til å presse opp i angre når vi erobrer ballen.

– Er du nervøs foran slike viktige kamper?

– Det er jeg aldri. Det er for å spille slike kamper jeg trener.