Duket for mange tøffe skytedueller

Mange interessante og publikumsvennlige dueller i helgas samlagsmesterskap på Gibostad.

Som ellers i landet avvikles det samlagsmesterskap på skytterbanen til Gisund skytterlag både lørdag og søndag, med finaleskyting litt ut på søndag formiddag. Samlagsmesterskapet er for skyttere fra skytterlagene i Troms.

Håkstad er favoritt

Og når Roy Håkstad nok en gang stiller opp i klasse felthurtig er nestleder i Gisund skytterlag Monica Åsmo Hansen rimelig sikker på at ingen kan true skytteren fra Lakselvdal skyttrerlag. Han har blant annet vunnet felthurtig i fire landskytterstevner, og det i konkurransen med svært sterke skytternavn.

– Skyttere som kan hevde seg

Under samlagsmesterskapet på Gibostad skyter følgende klasser på 100 meter: Nybegynner ung, rekrutt, eldre rekrutt, junior, eldre junior, klasse barne- og ungdomsskyttere, Veteran 65 og Veteran 73.

På 300 meter konkurerer disse klassene: Nybegynner voksen, Klassene 1, 2, 3, 4, og 5, Veteran 55, jegerklasse og klassene AG3 og 416.

– Hva med arrangørlaget, har dere skyttere som kan hevde seg?

– Joda, bi har da skyttere som på en god dag kan hevde seg meget bra. Lars Nymo er jo en stødig skytter som både kan gjøre det bra i felthurtig, og også i baneskyting. I klasse veteran 73 har vi Arvid Brandser som på en god dag kan hevde seg meget bra, så vi har god tru på gode resultater, sier Åsmo Hansen.

Underholdende skyting

En øvelse som Åsmo Hansen mener er noe både publikum og skyttere liker er stangskyting.

Reglene for stangskyting har endret seg gjennom årene, men den nåværende[ ordningen består i at skytteren i løpet av 2 x 25 sekunder skyter så mange treff som mulig på to forskjellige figurer på ukjente avstander.

Må kaste seg ned og skyte

Åsmo Hansen forklarer at i hurtigfelt skal skytterens startstilling være stående med geværet ved siden av seg.

- På signal skal så skytteren falle ned og skyte tre blinker på kortest mulig tid, forklarer nestlederen.