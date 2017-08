Jesper får knallhard matching ilag med TIL

Jesper Nicolaisen Simonsen har virkelig vist seg fram på TILs Gutter 14, både i turneringer og i nasjonal serie i sommer.

Det hele startet i fjor sommer der han trente sammen med TIL, men i år har det tatt skikkelig løs med ei knallhard turnering i København og nå med Nasjonal serie som nå er i gang.

Markerte seg i København

Jesper viste seg fram på en meget imponerende måte under turneringa som TILs gutter 14 deltok i for noe uker siden iKøbenhavn.

- I denne turneringa spilte vi seks kamper, og jeg scoret to ganger i åpningskampen mot Malmø, forteller Jesper.

Han forteller at deltakelsen som TIL har i Nasjonal serie er et samarbeid mellom TIL og Troms og Finnmark fotbalkrets. Til nå er det spilt fire kamper i denne knallharde serien for 14-åringer, og det har blitt noen store baksmeller i disse kampene.

– Kjempebra matching

Jesper forteller at nivået i disse kampene er mange hakk høyere enn det han til daglig opplever i lagene han spiller for hjemme.

– Slik sett har jeg i sommer fått en kjempetøff matching, og merker at jeg har måttet matche meg på et høyere nivå. Gledelig er det også at jeg in perioder har fått vise at jeg kan matche et høyere nivå. Jesper forteller at han hele tiden under disse kampene får tilbakemeldinger på det han gjør, både det han gjør godt og det han må forebedre seg på.

Kamp mot RBK/Trøndelag

På lørdag stiller Jesper igjen i TIL-trøya, denne gangen mot Oslo 3 på Alfheim, og ei uke senere møter han og TIL et Rosenborglag innblandet med andre spillere fra Trøndelag.

– Det blir steinføffe oppgjør, og jeg gleder meg til disse kampene, sier Jesper.

Tre «fotballgale» søsken

Og Jesper er ikke alene om å spille fotball i familien. Storebror Jonas har i flere år spilt for FK Senja og Finnsnes i 2. divisjon der han står med totalt 85 scoringer i allnorsk fotball. Søsteren Sandra spiller nå for Fløya, men skal snart ta overgang til Klepp.

- Hva tenker du om din egen fotballframtid, Jesper?

– Vel, det er jo morsomt å få spille for TIL og vise seg fram. Nå har jeg to år i igjen på ungdomsskolen her på Bardufoss, så får vi se hva det blir til derfra.