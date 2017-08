Til helga er det klart for fotballfest på Senja stadion når Salmar Cup går av stabelen.

Tidenes andre Salmar Cup går av stabelen til helga, og arrangøren FK Senja er klar på at det meste begynner å komme på plass.

– Ting begynner å bli klart, men det er jo en del å stri med. Vi har 120 påmeldte lag, og så har a-laget kamp midt i turneringa på lørdag. Så det koker litt for øyeblikket, ler Silje Uteng, som er en av lederne i hovedkomiteen for cupen, til Folkebladet.

– Jeg håper at det kan være med på å skape litt liv rundt a-kampen, siden laget har gjort det så bra i år.

Lag fra Tromsø

I fjor var det 100 lag påmeldt, men da turneringa tidligere ble arrangert under navnet Midnattsol Cup har det vært så mange som opp mot 160 lag i Islandsbotn.

– Men det er en stund siden vi har hatt så mange påmeldte som 120. Vi ser at det kommer mange lag fra Tromsø, siden cupen ikke lenger kolliderer med Midnight Sun Marathon. Og det er jo veldig gøy at de er på banen igjen, påpeker lederen.

Spillerne som deltar er fra seks til 14 år.

– Så på søndag blir det sluttspill for småguttelagene og småjentelagene. Vi har valgt å slå i hop 13- og 14-åringene, og premiene står klar, forteller hun.

Overnatting

Naturligvis krever det sitt å sørge for at både mat og overnatting er på plass når så mange mennesker inntar Silsand.

– Vi har tilgang både på overnatting i den gamle ungdomsskolen og i Silsandhallen. I tillegg skal det være mange campingvogner både utenfor skolen og på stadion, og mange telt. Så det blir masse liv og røre på hele Silsand. Vi har aldri hatt så mange campingvogner tilstede før, så det blir en ny utfordring. Men vi har planen klar, sier Uteng.

– Også har vi også fått på plass maten. Det blir både fisk og kjøtt, og vi serverer alt fra taco til bacalao og rømmegrøt. Så her er det noe for enhver smak.

Populær

Hun tror det er flere ting som gjør at Salmar Cup har blitt så populær.

– Vi har fått tilbakemelding på at ting flyter godt her, og at det er godt organisert.

Og grunnen til at maskineriet er så velsmurt er ifølge lederen de forskjellige komiteene.

– Vi har forskjellige komiteer innad i cupen, med erfarne folk. Det funker veldig bra, og det gjør også jobben enklere for meg. Jeg er ny i ledelsen, og da er det fint å ha så mange flinke folk rundt seg.

Hun gir også skryt til spillerne som stiller opp som dommere.

– Det er fint at dommerne som er innom i turneringa er fra både a- og b-laget, i tillegg til ungdomsspillerne.

Også utenom fotballen skal det skje litt på stadion i løpet av helga.

– Vi kjører mye av det samme konseptet som i fjor. Blant annet kommer Paintball-gruppa fra Sollia. Samtidig prøver vi å ikke ha for mye slikt, så det ikke blir kaos.

Dermed er det bare det gode været som mangler for at det skal bli en fullkommen fotballhelg.

– Vi satser på at været er på vår side. Vi ser mot helga med skrekkblandet fryd, men vi gleder oss mest, avslutter Silje Uteng.