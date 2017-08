Lokker med pengepremier i Motorkampen

NMK Midt-Troms arrangerer bilcrossløp de to neste helgene - og for å få mange deltakere lokker klubben med pengepremier.

Lørdag og søndag arrangeres Motorkampen del 1 på Finnsnes motorsenter på Aspelund. Den påfølgende helga etter arrangeres Motorkampen del 2 på samme sted.

– Dette er en «minicup» som vi kjører i egen regi. Vi ønsker at det skal være en egen belønning for å komme å kjøre løp hos oss, sier Johannes Haldorsen, som er medlem av sportskomiteen til NMK Midt-Troms, til Folkebladet.

Den beste føreren i klassene junior, senior, dame og veteran sammenlagt gjennom de to løpene i Motorkampen blir belønnet med 3.000 kroner hver.

Mesterskap nord

Løpet førstkommende helg er også det aller siste kvalifiseringsløpet til NMK Mesterskap Nord. Finalen i Mesterskap Nord, hvor de beste bilcross-førerne i Nord-Norge skal kåres, kjøres lørdag 9. september hos NMK Dyrøy. For å kunne delta i finalen må man minimum ha deltatt i tre kvalifiseringsløp. Haldorsen håper derfor at de som mangler ett løp tar turen til Aspelund i helga.

– Etter at vi åpnet den nye banetraseen vår i fjor, har vi sett hva som var bra og hva som kunne gjøres bedre. Så vi har montert noen flere autovern, og så har vi også utbedret noen overganger mellom grus og asfalt.

Ellers er det meste kontroll på i forkant av helgas løp.

– Det meste av funksjonærer er på plass, og ellers er det meste klart, så vi gleder oss, sier Haldorsen.

To helger på rad

Å arrangere løp to helger på rad skal også gå fint ifølge Haldorsen.

– Den store fordelen er at vi bare trenger å rigge opp alt som skal til én gang, i stedet for to. Vi holder også på med å sette opp noen ekstra autuvern, slik at vi kan invitere til crosskart-kjøring under motorkampen del 2, som går av stabelen 26. og 27. september. Dette er noe folk må komme å se på, for det går virkelig unna.

Å arrangere billøp er imidlertid en kostbar affære, og Haldorsen sier at klubben stadig er på utkikk etter sponsorer.

– Dette er jo en fin markedsføringsmulighet for forskjellige bedrifter, påpeker han.

Klør i gassfoten

Haldorsen konkurrerer også selv, og gjorde i fjor comeback i mansjen etter et opphold på 17 år. Han vant veteranklassen under forrige helgs bilcrossløp hos NMK Dyrøy.

– I utgangspunktet skulle jeg være løpsleder denne helgen når vi arrangerer løp, men jeg må innrømme at det frister å kjøre, ler Haldorsen.

Om han blir å finne på startstreken, er det bare én ting som gjelder.

– Ambisjonen er isåfall å gjenta bedriften fra forrige helg.

Veteranklassen er stadig voksende, og forrige helg var det seks deltakere. Haldorsen forteller at han under løpet i Dyrøy snakket med flere tidligere fortkjørere, som også vurderer å gjøre comeback.

– Mange av dem har lyst til å begynne å kjøre igjen. Men de vet jo hvor mye tid som går med til dette. Men det står jo mange bilcrossbiler rundt omkring som ikke blir brukt. Så det går jo an å få tak i en av dem, og så bruke de opp, påpeker Haldorsen.