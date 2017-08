FK Senja tapte toppoppgjøret mot Mjølner

Nå er blåtrøyene syv poeng bak serielederen.

FK Senja reiste til Narvik søndag for å spille mot serieleder Mjølner. FK Senja lå før kampen som nummer to i serien, fire poeng bak Mjølner. Dermed ville tre poeng sørge for at blåtrøyene kunne klatre helt opp i ryggen på serielederen.

Og hvem andre enn den hjemvendte sønn Christer Johnsgård dukket opp og sørget for å gi FK Senja ledelsen i første omgang.

Men et godt stykke ut i andre omgang utlignet Mjølner, og som ikke det var nok gikk hjemmelaget opp i en 2-1-ledelse like før slutt.

2-1 ble også sluttresultatet, og dermed ble det ingen poeng med i sekken hjem for FK Senja.