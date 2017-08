Slo til med NM-gull og mesterskapsrekord

Fredrik Vaeng Røtnes (21) vant 5 km kappgang på junior NM i Harstad med tiden 20.45 fredag. Han senket dermed sin egen mesterskapsrekord fra i fjor med fire sekunder.

-Det ble etterhvert mitt mål her i dag slik dette utviklet seg. Jeg var bare ikke i bedre form, understreker han.

I forkant var målet for Fredrik, som komme fra Brøstadbotn, å slette sin personlige rekord på 19.51.

- Jeg merket tidlig at beina ikke var så pigge, forteller han.

Mål

Røtnes understreker at banen i Harstad var bra, men at startfeltet kunne vært bedre.

-Jeg har alltid klare prestasjonsmål, sier Fredrik som ble nummer 17 på junior EM i Polen tidligere i sommer.

En plassering han ikke var fornøyd med. Da gikk Fredrik 20 km til årsbeste.

-Det er min favorittdistanse. Dessverre har jeg ikke fått den fremgangen på 20 km som jeg hadde håpet denne sommeren. 5.000 meter er for kort for meg, oppsummerer han etter sitt femte juniorgull.

Han har også tre gull og fire sølv på forskjellige distanser fra senior NM.

Fredrik går nå for BUL Tromsø. Han flyttet fra Brøstadbotn da han var 17.

-Det er nå fire år siden jeg startet med kappgang. Fremgangen har vært markant hele veien, og jeg er innstilt på å satse videre, sier Fredrik som studerer i England. I disse dager flytter han til London.

Fredrik flyttet til Tromsø for å begynne på fotballinje.

- Tidlig i ungdommen spilte jeg fotball og volleyball. Da jeg startet i Tromsø drev jeg ikke friidrett, forteller han.

Går internasjonalt

Fredrik har deltatt på to junior-EM. Han har også to ganger gått på E-cuplaget for senior. Her er kappgang med i lagkonkurransen med samtlige individuelle øvelser.

– Målet er å få gå mer internasjonalt i årene som kommer, sier den ambisiøse kappgjengeren.

Sammen med Håvard Haukenes fra Bergen, som er helt i verdenstoppen for senior, er han nå den beste kappgjengeren etter at Erik Tysse la opp etter OL i Rio.

Fredrik møter Håvard Haukenes til duell på 5 km under hoved-NM i Sandnes om to knappe uker. Kappgang har også sine egne mesterskap, men på senior og junior NM har de en distanse i hvert av mesterskapene.

- Håvard er i verdenstoppen på 50 km. Jeg er best på den halve distansen. Det blir litt gøy å se i Sandnes hvordan det slår ut, avslutter Fredrik.