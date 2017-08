Derfor hoppet Hushovd i havet

Lørdag morgen inviterte Scandic Ishavshotell i Tromsø til utendørs spinningtime med Thor Hushovd. Da timen var over kom direktør Svein Arild Mevold med en forfriskende utfordring til både Hushovd og deltakerne.

Ishavshotellet og treningssenteret Exolo ga 30 tromsøværinger muligheten til en sjelden frisk start på dagen. Under åpen himmel fikk de oppmøtte muligheten til en spinningtime, instruert av ingen ringere enn sykkelesset Thor Hushovd.

Utfordring

Etter timen tok administrerende direktør Mevold til mikrofonen for å takke Hushovd for innsatsen, men han hadde også en liten utfordring på lur – den første som hopper i havet før Hushovd skulle få et weekendgavekort med suite på et valgfritt Scandic-hotell.

– Tre stykker vrengte av seg sko og klokker, og sprintet mot havet, forteller salgssjef Johanne Chr. Henriksen ved Ishavshotellet til iTromsø.

Hushovd tok også utfordringen på strak arm, og stupte rett uti det kalde vannet.

– Han er sykt sporty, og har et heftig konkurranseinstinkt. Han var faktisk i vannet to ganger, sier Henriksen.

«Virket som en god idé»

Tromsøværingen Atle Hakestad klarte ifølge salgssjefen å treffe vannflaten like før Hushovd, og ble dermed den heldige vinneren av det gjeve gavekortet. Det ble også et lite seiersbad med den tidligere sykkelproffen i tillegg.

– Hakestads kommentar var «at det virket som en god idé først», sier Henriksen og ler.