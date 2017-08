- Å sykle på flystripa blir helt spesielt

– Å få kunne sykle på ei flystripe er noe man som barn antakelig bare vil oppleve denne gangen, og derfor bør så mange som mulig av de minste opp.

Det sier banksjef Siri Lund i Sparebank 1 Nord-Norge. Klokken halv tolv fredag går startskuddet for nok et sykkelløp i bankens regi, denne gang i forbindelse med at innkomsten for andre etappe av Arctic Race vil være her på flyplassen fredag ettermiddag.

– Vi ønsker med dette å kunne lage en sykkelfest også for barna, og håper at flere hundre barn vil møte opp, sier banksjef Lund.

Hun forteller at løpet er for barn helt opp til 12 år, og håper at man denne gangen som før får flere hundre barn på sykkel.

– Barna kan forhåndspåmelde seg på bankens nettside, og de kan også gjøre det på fredag mellom klokken halv ti og 11.

Lund forteller at et eget filmteam fra TV2 vil være tilstede og filme løpet.