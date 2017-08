Ventet på riktig øyeblikk og stakk fra

Dylan Teuns kom først til mål i Narvik.

BMC-rytteren kom sterkt rett før oppløpet, distanserte alle og hadde full kontroll i spurten. Teuns er blant favorittene til å vinne sammenlagt i den femte utgaven av Arctic Race of Norway. Teuns vant årets Tour de Wallonie og Tour de Pologne.

Belgieren fikk en pangstart med seier på etappene fra Engenes til Narvik.

Avventet nådestøtet

- Seieren kom litt som en overraskelse, sa Teuns i seiersintervjuet gjort av arrangøren etter målgang.

Han var med også for to år siden til Narvik, og visste at avslutningen ville bli annerledes enn i 2015. Derfor visste han at sjansen til å ta seieren var større enn om den krevende runden i Narvik skulle gjentas flere ganger.

- Den gang syklet vi tre eller fire runder, tror jeg, og det var mye hardere. Denne gang var det bare den ene.

BMC-rytteren kjørte taktisk klokt for å vinne.

- På de siste fem kilometerne fulgte jeg de gode rytterne i front uten å gjøre noe selv. Jeg ventet på det riktige øyeblikket. Jeg var blant de ti beste, og tok meg fram til teten mot slutten av den siste klatringen. Angrepet startet jeg i riktig tid. Jeg så åpningen og fullførte til mållinja, sa Teuns i det TV2-sendte intervjuet.

En av de store forhåndsfavorittene vil ikke innkassere sammenlagtseieren allerede etter førstetappen.

- Nei, det skal jeg ikke si før det hele er over. Fortsatt er det tre dager igjen. Vi får se. Jeg skal forsøke å forsvare ledertrøya, så får vi se hva som skjer i de neste dagene, sier Teuns.

Tok feil valg

Nordlenningen August Jensen fra Bodø ble nummer to. Den norske kontinentalryttere, som kjører for Team Coop-Østerhus, lå lenge på hjulet til den ferske europameesteren Alexander Kristoff mot mål. For sent oppdaget han at Kristoff ikke hadde mer kraft igjen til innspurten, og Jensen fikk for langt fram til Teuns.

- Jeg stolte litt for mye på Alex og lå på hjulet hans. Jeg så Dylan Teuns kom forbi, men ventet litt for lenge og da ble det for langt opp. Det var veldig dumt, sier Jensen i et intervju med TV2.

Han klandrer ingen andre enn seg selv.

- Jeg tok en feil avgjørelse. Jeg skulle fulgt ham (Teuns, vår anm.), og hadde beina til det. Det er så irriterende at jeg ikke klarte å gjøre det riktige. Andreplass er bra, men f.. heller, jeg var så nær, sier Jensen.

Han følte at han hadde kontroll på runden i Narvik, og det gjør bommen i innspurten ekstra kjip.

- Akkurat nå er jeg bare veldig skuffet fordi jeg vet hvor nær jeg var, sier Jensen til TV2.

Folkefavoritten fra Engenes tidlig på dagen, Alexander Kristoff, maktet ikke å ta sin femte etappeseier totalt i sitt fjerde år med Arctic Race. Han trillet inn til sjuendeplass på første etappe.