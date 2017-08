- Naturskjønt ritt på gode veier

Samferdselsministeren ser fram til å være med på åpningen av Arctic Race.

Ketil Solvik-Olsen ankom Engenes fredag formiddag noen timer før syklistene setter seg på sadelen og gjør seg klar til å tråkke på for å komme først til Narvik på ettermiddagen.

Han har så vidt fått en smakebit av det internasjonale sykkelrittet tidligere.

- Jeg var i Bodø i fjor da de syklet gjennom. Det var en relativt kort seanse, svusj, så var de forbi, humrer en blid og opplagt samferdselsminister.

- Men det er første gang jeg er med på åpningen, sier Solvik-Olsen.

Han ser fram til å komme tett på Arctic Race.

- Dette er fantastisk bra. Det er naturskjønt å være her. Å kunne legge sykkelritt på denne måten er god norgesreklame. Jeg er glad for å være her og kunne delta, sier Solvik-Olsen.

Han møtte representanter fra Statens Vegvesen på Engenes og fikk høre hvordan arrangøren i samarbeid med vegmyndighetene har løst ulike utfordringer de fire foregående årene.

Daglig leder Knut-Eirik Dybdal i Arctic Race of Norway sier samarbeidet med Statens Vegvesen er unik.

- Ting skal fungere, ikke bare for oss som arrangør, men for trafikken for øvrig. Viljen til å se på muligheter er stor, sier Dybdal.

- E6 er stengt fredag. Det har vi gjort før også. Vi fikk ingen klager. Det handler om informasjon og skilting, sier Dybdal.

Sikkerheten til både ryttere, publikum og andre langs traseene skal være på topp, og det stilles strenge krav. En gang tidligere, i åpningsåret 2013, fjernet Arctic Race of Norway en av sjåførene i bilkaravenen som følger syklistene fra start til mål.

- Hvilke forventninger har samferdselsministeren til veiene?

- Jeg forventer at veiene er i god stand slik at de ikke bringer skam på oss, og det regner jeg med er tilfelle. Det må ikke nødvendigvis være ny asfalt, men god asfalt, sier Solvik-Olsen.