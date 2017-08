Folkets favoritt fikk en varm velkomst

Alexander Kristoff fikk en varm velkomst på Engenes.

Rytterne ankom like før klokka 13, cirka en time og 15 minutter før starten på første etappe går fra Engenes fredag.

- Dette var en strålende velkomst, sier Kristoff tilht.no.

Han var utvilsomt folkets favoritt.

Publikum langs kaia klappet ivrig da de første syklistene kom ut av hurtigbåten, som har fraktet lagene fra Harstad til Andørja. Så ble det mer sporadisk og spredt applaus før Kristoff, som en av de siste, kom ut av båten. Da brøt jubelen løs.

- Det er veldig fint å komme ut hit og møte så mange folk, sier Kristoff mens hans vandret langs kaia for å hilse på publikum

- Strålende velkiomst med mye folk på kaia, veldig fint å komme ut hit og møte så mange folk, sier Kristoff.

Han er også tippet som en av sammenlagtfavorittene. Speaker på Engenes, Harstad-syklist Ronny Fyhn Hansen, er godt oppdatert på internasjonal sykkelsport. Han tror Kristoff faktisk kan komme til å kjempe om etapperittets blå trøye.

– De skal bare opp den tøffe bakken i Narvik en gang i år. Og selv om det snakkes om en krevende tredjeetappe, er de tøffeste bakkene av en art som gjør det mulig å henge med. Det dreier seg ikke om konstante stigninger, men partier med flater i bakkene, hvor rytterne kan kjøre inn de som drar i fra oppover. Jeg har syklet bakkene selv, og mener at de ikke er så tøffe som de utgir seg for å være. Derfor tror jeg på at Kristoff også kan melde seg på i kampen om sammenlagttittelen i år, sier Fyhn Hansen.