– Vi går for å slå Mjølner

Med åtte strake seire har Senja mot alle odds kastet seg rett inn i opprykkskampen i 3. divisjon. På søndag møter de serie-leder Mjølner i Narvik.

En seier mot Mjølner vil gjøre at Senja bare vil være ett poeng bak serielederen når ti kamper gjenstår.

– Både kampen mot Mjølner i helga og neste helgs hjemmekamp mot Skedsmo som ligger bare poenget bak blir jo kjempeviktige. Skulle vi vinne begge to har vi virkelig tatt et stort steg inn i opprykkskampen. Men selv med to tap her er det så mange kamper igjen at ingen ting er avgjort, det handler jo om å klare å prestere stabilt over tid. Gjør man ikke det kan vi få en på trynet av mot lag man normalt burde slå, sier Christer som sist helg spilte sin første kamp for Senja etter at han valgte å vende tilbake etter lite spilletid i TUIL.

Og skulle det ende med opprykksfest for Senja er det noe Christer har vært med på flere ganger.

– Mjølner er favoritt

– Vi vet jo at Mjølner er favoritt, og de slo Senja 4-3 I første møtet i vår. Men jeg tror at det Senja-laget de vil møte på søndag et lag som er i støtet, noe Senja har vist ved at de har vunnet åtte kamper på rad.

– Det hele handler om å ikke ha for høye skuldre, og ikke gjøre ting for komplisert. Spiller vi opp med vårt beste skal Mjølner virkelig slite om de vil ha tre poeng, og jeg tror dette blir et tett og jevnt oppgjør.

Christer sier at det er kjempegod stemning og god giv i det Senja-spillerne presterer på treningene.

– Vi har flere spillere som spiller med stort tempo, noe som er kjempeviktig når vi får tak i ballen og kan kontre.

Sportslig leder Walter Johnsgård i FK Senja sa etter nedrykket i fjor at laget ikke ville stresse for direkte opprykk, men skulle tenke langsiktig i oppbygginga av laget. Nå har opprykksmuligheten kommet hurtigere enn han kanskje hadde forestilt seg.

– Det er riktig at jeg sa det. Og den flyten A-laget har vært i gjør at mange spør hva som skjer i klubben. Akkurat nå er det veldig mange viktige og positive ting på gang i klubben.

– Vi arbeider med ny storhall, og med nytt dekke på den gamle kunstgressbanen. De åtte seirene vi har hatt skyldes nok mye stang inn, men slik er jo fotballen.