Nyervervede Ratkje: – Dette var noe vi trengte

Senjas ferske spiller Snorre Ratkje hadde med seg onkelungene Sander og Harald Ratkje Olsen da Senja tok alle tre poengene i mandagens kamp i 4. divisjon mot Finnsnes.

En kjærkommen seier til Senja som akkurat nå ligger på nedrykksplass i 4. divisjon med 9 poeng på 12 kamper, og står med tre seire og ni tap så langt i serien. Senja vant 1-0.

– Vi trenge denne seieren

– Dette var noe vi trengte, en seier som kanskje kan få opp dampen og spiriten hos spillerne våre, sier trener Roy Hugo Olsen, som hadde sine sønner Sander og Harald i sving mot Finnsnes, og i tillegg sin svigerbror Snorre Ratkje, som var spilleklar i denne kampen etter overgang fra Salangen.

– Joda, det er litt spesielt at vi er tre spillere på banen som er i samme familie, sier nykommer Snorre Ratkje til Folkebladet.

Og det var han som var spilleren som la grunnlaget for seiersmålet midt i første omgang da han la inn et presist innlegg foran mål som Sander Ratkje Olsen pent satte i nettmaskene. FIL på sin side hadde flere muligheter til å utligne.

Snorre Ratkje er nå innom FK Senja for andre gang i løpet av sin fotballkarriere.

– En grunn til at jeg forlater Salangen nå er at jeg mener at jeg har fått for lite spilletid på A-laget, men jeg ønsker også å være med på å hjelpe til og sørge for at Senja ikke rykker ned en divisjon, det fortjener ikke dette laget.

– Hadde for høye skuldre

– Vi hadde flere muligheter der vi burde minst ha utlignet, men det virket som flere av spillerne hadde for høye skuldre i denne kampen, sier FIL-trener Frank Berntzen.

Senjakeeper David Heitmann får ros fra FIL-treneren for flere praktredninger som Berntzen mener forhindret at FIL greide å stå igjen med poeng i denne kampen.

Snorre Ratkje gir uforbeholden ros til Roy Hugo Olsen som trener.

– Han er en type som er engasjert, og som krever veldig mye av både seg selv og spillerne, sier spilleren som totalt har spilt 241 kamper for Salangen.

– I dag ligger Senja på nedrykksplass. Nå må vi alle trå til og forhindre nedrykk.