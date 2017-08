Tips om at grusbanen ved Pioner er bygd på en søppelfylling, gjør at grunnen må undersøkes.

– Vi har akkurat blitt orientert om saka av Fylkesmannen i Troms. Nå prøver å få tak i grunneier, som er Pioner. Vi har fart i saken, men foreløpig vet vi ikke noe mer enn hva som kom frem i tipset fra fylkesmannen. Vi håper selvfølgelig å løse dette fortest mulig, sier Monica Schultz ved planavdelinga til Lenvik kommune.

– Kjent sak

For Pioner er saka delvis kjent, og de mener saka er avklart med kommunen.

– Vi vet at det er to-tre bussvrak fra 60/70-tallet i fyllinga. Saka ble tatt opp med kommunen under en forhåndskonferanse i vår. Kommunen sa at så lenge vi ikke graver i grunnen og kommer borti noe, trenger vi ikke å gjøre noe. Vi har kun fylt masse på banen, og gravinga rundt banen har ikke støtt borti noe. Grusbanen har vært der i 40 år uten problemer. Flere andre fotballbaner i området er også bygd på gamle fyllinger, sier leder for kunstgressutvalget i Pioner, Geir Henning Wintervoll.

Må dokumenteres

Tipset kom opprinnelig til Fylkesmannen i Troms.

– Vi har fått et tips om mulig forsøpling og forurensing i grunnen. Ut fra dette har vi etterspurt oppfølgning fra Lenvik kommunes side. Dersom det er tvil eller mistanke om nedgravd søppel og forgrening, skal det dokumenteres for hva som er i grunnen, før det gjøres noe, sier avdelingsleder for Miljøetaten til Fylkesmannen i Troms, Evy Jørgensen.

Det er per nå ikke påvist forurensning.

– Vi har bedt om tilbakemelding fra kommunen innen 21. august, skyter Jørgensen inn.

Garanti

Arbeidet med kunstgressbanen er allerede godt i gang. Pioner hadde tidligere sagt at de håper å få ferdig banen i løpet av høsten, slik at den kunstgressmatta som bli oppvarma, skal kunne brukes vinterstid. Dette innebærer bedre muligheter for mer treningstid for fotballklubbene på vinteren.

Planlegginga av kunstgressbanen har gått over lang tid, men idrettslaget kunne ikke starte før Lenvik kommune ga grønt lys til ti millioner kroner i kommunal garanti. Garantien, som innebærer at kommunen står som sikkerhet i lånet, ble gitt i kommunestyremøtet 29. juni.

