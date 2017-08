«Bummen» er fornøyd med nye ansikt på trening

Adnan Causevic har vist gode takter på trening denne uken. Glenn Martin Andreassen og Fredrik Allertsen har også nylig kommet inn i treningsgruppa, og det råder nå en ny optimisme i FIL-leiren. Lørdag møter de Kjelsås hjemme.

Tidligere denne uken ble det klart at Adnan Causevic igjen er spilleklar for grønntrøyene. Bjørn Johansen ser ikke bort ifra at Causevic er klar allerede til helgen.

– Adnan har sett bra ut på trening. Vi skal ta en vurdering etter de neste øktene på hvordan kroppen hans responderer på treningen. Men viss han føler seg bra, så er han aktuell mot Kjelsås, sier Johansen.

Causevic var i fjor på utlån til FIL, men har nå meldt permanent overgang etter at kontrakten hans med Vard Haugesund er blitt terminert.

Johansen er fornøyd med hva Causevic tilfører spillegruppa.

– Han tilfører rutine og lederegenskapen. I tillegg er han en veldig god midtstopper, sier Johansen

Friskt pust

Glenn Martin Andreassen er tilbake i trening og spilte i underkant av en halvtime, i forrige kamp mot Grorud. Andreassen har ifølge Johansen vært et friskt pust på trening.

– Å få inn nye ansikter har vært positivt.

Glenn Martin kom inn med masse overskudd. Han var overraskende kvikk under sitt innhopp i forrige kamp., forteller FIL-treneren.

– Motstanderne merker når Glenn Martin er på banen, gjennom hans innsats og duellkraft. Forhåpentligvis beholder han overskuddet utover høstsesongen. Han er i kamptroppen til lørdag, og aktuell for en startplass.

Flere navn i kikkerten

FIL har vært i dialog med TIL-legenden Miika Koppinen.

Etter planen skal Koppinen trene med Finnsnes når han kommer hjem fra ferie.

– Vi har ikke fått noen dato enda. Det er noen detaljer som skal på plass først, sier Johansen.

– Planen er at Miika skal komme på trening og se hvordan han tar nivået.

Viss han kjenner at han tar nivået, kommer han til å være med å bidra for oss utover høstsesongen.

FIL har også sendt en forespørsel om en låne-overgang på TUILs Simon Laugsand.

Imponert

Forrige helg gikk FIL på sitt niende strake tap, etter å igjen ha sluppet inn et mål på overtid. Johansen er imidlertid var imidlertid fornøyd med prestasjonene og imponert over hvordan spillergruppa takler den magre poengfangsten.

– Spillerne har imponert meg med måten de har taklet sesongen på. Det har vært lite bortforklaringer. Vi har erkjent at ting har vært for dårlig, og det er kun vi som kan gjøre noe med det. Humøret på trening er om dagen, og jeg ser lyst på lørdagens oppgjør mot Kjelsås.

– Mot Grorud skapte vi åtte-ni målsjanser. Vi gjorde noen små justeringer, og det fungerte bra.Fredrik Allertsen kom inn i midtbaneleddet og gjorde en god kamp.

– Til tross for sluttresultatet, sitter vi igjen med et godt inntrykk etter kampen. Hvis vi spiller på samme nivå som mot Grorud, så tror jeg det er gode muligheter for sesongens første trepoenger hjemme, forteller Johansen.