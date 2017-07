De er klare for felt-finalen

Fredag går finalene i feltskyting under årets Landsskytterstevne i Førde. I juniorklassen er det fire Målselvskyttere som er kvalifisert, i tillegg er den en skytter fra Falken som er i finalen i rekruttklassen.

Under den innledende feltskytingen tidligere i Landsskytterstevnet kvalifiserte målselvskytterne Viktoria Ribe (15), Rebekka Hakvåg (16) og Sondre Grønvoll (16) seg til finale i juniorklassen. Trygve Andreas Aasland (16) fra Øvre-Målselv Skytterlag kvalifiserte seg også til finalen i samme klasse. De tre ungdommene fra Målselv Skytterlag bor i samme hus under året Landsskytterstevne. De gjør også Even Berntsen (Målselv skytterlag), som var én bom unna en topplassering i finalen på baneskytingen i klassen Eldre Rekrutt. Ungdommene kan fortelle om mye kniving seg imellom.

– Vi følger med på hverandres skyting og kommer hele tiden med noen kommentarer. Det er om å gjøre å være best av oss. På trening ender det nesten hele tiden opp med konkurranse mellom oss. Vi pusher hverandre hele tiden, forteller Rebekka Hakvåg.

De to skytterjentene slo begge til med 30 av 30 treff under den innledende skytingen. Aasland og Grønvoll hadde begge én bom hver, men er også kvalifisert for finalen.

Overrasket

Rebekka Hakvåg hadde ikke trodd at hun skulle skyte så bra på forhånd.

– Jeg er kjempefornøyd, men jeg er også litt overrasket. Jeg og feltskyting går egentlig ikke så godt i lag, men jeg hadde en god dag. Det var veldig artig.

Til tross for litt dårlige skyteforhold og litt problemer i starten, klarte Hakvåg å beholde roen.

– Det var en del forsinkelser, også måtte jeg skyte de første skuddene om igjen. Når jeg så at jeg hadde skudd bare treff før det siste holdet, ble jeg litt nervøs, men jeg bestemte meg bare for å smelle de inn, og ikke gjøre som tidligere i sesongen da jeg har fått en del bom på siste hold.

På fredag skal Hakvåg skyte finale. Det ser hun fram til.

– Det kommer til å bli veldig morsomt. Men før det er det baneskyting. Der satser jeg høyt og går for 250, sier Hakvåg.

Deltar på sitt første LS

Falkenskytteren Ine Winther Nilssen (13) deltar i år på sitt første Landsskytterstevnet. Hun gjorde en kjempedebut og kvalifiserte seg til finalaplass på feltskytingen i rekruttklassen med 29 treff.

– Jeg hadde ikke trodd at jeg skulle gjøre det så bra. Jeg er kjempefornøyd. Jeg var litt nervøs før jeg skulle skyte, men da jeg var i gang ble det bedre, sier Nilssen.