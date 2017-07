– Det beste som kunne ha skjedd

Damepatruljen til FIL Turn imponerte stort under World Gym for Life.

Onsdag gikk starten for den internasjonale konkurransen, som i år holdes i Stokke i Vestfold. Konkurransen arrangeres hvert fjerde år, og tropper fra 22 forskjellige land deltar i år. Tre tropper fra Midt-Troms var med. FIL turn har med både Damepatruljen og ungdomstroppen, samtidig som det deltok en tropp fra Bardufoss.

I konkurransen er det fire klasser man kan delta i, og samtlige tre tropper deltok i samme klasse – liten tropp uten apparat.

– I vår klasse var det 47 tropper som deltok, og så blir alle klassifisert etter gull, sølv og bronse. De som får gull går videre til gallaoppvisningen lørdag, forklarer Heidi Dahl Gundersen, som er med i Damepatruljen, og leder i gymnastikkutvalget til FIL turn. Alle tre troppene skulle i ilden fredag.

Særegenhet

Mens Damepatruljen består av damer fra 23 til 46 år, forteller Dahl Gundersen at de stort sett konkurrerer mot tropper med yngre medlemmer.

– De andre landene sender jo kvalitetstropper hit. Mange land stiller rett og slett med sirkusartister, folk som jobber med dette. Vi trener en og en halv time i uka, ler hun.

Dermed gjelder det å være orginal.

– Tilbakemeldinga vi får er at vi kanskje ikke har den høyeste tekniske kvaliteten, men at vi har energi og særegenhet som gjør at vi skiller oss ut. Vi spiller nok litt mer på underholdningsverdi og humor enn de fleste andre, påpeker lederen.

Og under treninga ble troppen lagt merke til – og det var tydelig at mange ville få med seg det troppen skulle presentere under konkurransen.

– Når vi kom ut på gulvet ble det stille, fordi alle ville se oss. De vanskeligste koreografiene er ikke alltid det beste i denne typen konkurranse, for når du ser salto etter salto så blir du kanskje litt mettet.

Jubel

Damepatruljen hadde øvd inn en helt ny koreografi til denne konkurransen.

– Tanken var å overraske publikum, så målet var å være få på gulvet til å begynne med, og så plutselig bli mange.

Dermed hadde Damepatruljen sydd sumobryter-drakter av gammelt sengetøy, slik at det ble plass til to turnere inni en drakt. Men det vistes ikke at det var to utøvere inni drakten.

– Så når vi kommer ut på gulvet er vi syv stykker, og folk ler jo når vi kommer inn. Så gjør vi noen øvelser, og når vi da river av oss draktene og vi plutselig blir dobbelt så mange, så begynner det å koke på tribunen, og det blir spontan jubel, forteller Gundersen energisk.

– Vi skal jo forsøke å holde oss litt alvorlig, men jeg hadde store problemer med å snu meg rundt for jeg ville bare flire.

Sølv

Og oppvisningen gjorde ikke bare inntrykk på publikum. Også dommerne likte det de så, og belønnet Damepatruljen med sølv. Kun 6 av 47 syv tropper i klassen fikk gull.

– Vi hadde ingen andre ambisjoner enn å gjøre det bra. Så at vi tok sølv var en kjempeoverraskelse, og veldig, veldig gøy. Vi visste at vi hadde underholdningsverdi, men at også dommerne likte det var jo det beste som kunne skjedd.

– Når forskjellige internasjonale turn-presidenter kommer og sier «great show», så vil man jo egentlig bare svime av.

Damepatruljen har mange gode konkurranser og plasseringer bak seg, men Dahl Gundersen rangerer dette resultatet veldig høyt.

– Det er jo veldig stort når du tenker på at dette er en internasjonal konkurranse. Det er internasjonale dommere, og de har jo aldri hørt om oss før. Så denne plasseringa bekrefter jo at vi jobber riktig, sier en glad Dahl Gundersen.

Lørdag skal de på gallaen og heie på Fredrikstad turnforening, som er det eneste nasjonale innslaget som fikk gull og gikk videre.

– Så i dag blir det nok å se finalen, og kanskje en ørliten feiring. Fredrikstad Turnforening er fantastisk flink, så vi skal heie på dem, avslutter hun.

Både ungdomstroppen til FIL og Bardufoss ble belønnet med bronse.