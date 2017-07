Jaktet rekord, men fikk det tungt

Susann Bjørnsen (24) var langt bak sin egen personlige rekord i forsøket på 100 meter fri under VM i svømming, torsdag.

Setermoen-svømmeren klarte dermed ikke å sikre seg en plass i semifinalen i Budapest.

Bjørnsen svømte inn til tiden 56,56 i sitt forsøksheat, etter å ha fått det tungt de siste 50 meterne. Det var mer enn ett sekund langsommere enn den norske rekorden på 55,35, som Bjørnsen satt under OL i Rio i fjor sommer. Hun hadde bare 33. beste tid i forsøkene.

– Vanskelig

Landslagssjef Petter Løvberg fortalte etterpå at Bjørnsen har forberedt seg lite til distansen 100 meter fri, og at hun derfor var litt preget av det.

– 100 fri er en øvelse som er litt vanskelig for Susann, og dette løpet ble preget av at hun har forberedt seg lite til denne distansen. Alt det konkurransespesifikke inn mot VM har vært rettet mot 50 meter fri, sa landslagssjef Løvberg til NTB, og la til at hun også blant annet svømte med for høy rytme og frekvens i starten.

– Susann svømte med altfor høy rytme og frekvens i starten og ødela løpet med det. Hun stivnet allerede etter 50 meter og hadde nok samtidig litt for høy spenning i kroppen, sa Løvberg videre.

God helt i starten

Det var på forhånd ventet at den 24 år gamle svømmeren fra Setermoen ville få det tøft med å kvalifisere seg.

Men landslagssjef Løvberg så samtidig positive ting ved løpet, da Bjørnsen var en av de raskeste helt i starten. Det lover godt foran distansen 50 meter fri.

– Susann hadde en fantastisk start, og det er viktig med tanke på 50-meteren. De første 15 meterne var hun blant de aller beste, sa Løvberg.

Bjørnsen svømmer forsøk i 50 meter fri, fredag. Normalt sett er hun sterkere der. Det har ikke lyktes Folkebladet i å få kontakt med Bjørnsen, torsdag.

Svensk favoritt

Svenske Sarah Sjöström er favoritt til å ta gullet på 100 meter fri. 23-åringen, som innledet VM med å ta gull på 100 meter butterfly, var raskest av samtlige i forsøkene, torsdag. Sjöstrom har muligheten til å ta tre individuelle gull i innspurten av årets langbane-VM. Ved siden av 100 meter fri er hun også gullkandidat på både 50 meter fri og 50 meter butterfly.