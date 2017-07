Poengdeling i andre kamp

Et sent utligningsmål gjorde at FK Senja måtte dele poengene med amerikanske KFP FC.

FK Senjas G19-lag har unnagjort de to første kampene i gruppespillet under Dana Cup i danske Hjørring. Etter 1-0 over Klepp i første kamp i gruppespillet for FK Senja, sto andre kamp for tur mot det amerikanske laget KFP FC. Også de vant sin første kamp, da de slo Ottestad 1-0. Tidlig ledelse FK Senja tok tidlig i andreomgang ledelsen ved Sigurd Grønli, som er innleid fra TIL for anledningen. – Vi tok ledelsen tidlig i andreomgang etter et flott angrep hvor Sigurd og Sander (Ratkje Olsen) kombinerte fantastisk, og Sigurd satte inn ledermålet, skriver trener Roy-Hugo Olsen i en sms. Senja ledet kampen helt til på overtid. Klabb og babb – På overtid kom utligninga etter mye klabb og babb i feltet. Ikke annet å si enn at det var surt og en betuttet gjeng som forlot stadion i Hjørring, skriver Olsen videre. I dag klokka 14.30 venter siste kamp i gruppespillet, og Ottestad er motstander. For å vinne pulja, er FK Senja nødt til å vinne det oppgjøret.

