Heftig drifting på Aspelund

Torsdag fikk publikum se kraftige biler slå seg løs på Aspelund.

I samarbeid med NMK Midt-Troms, ble tre dager med heftig motorsport spølt i gang på trafikksenteret på Aspelund, torsdag, med drifting og showkjøring. Dette som en slags oppvarming til selve bakkeløpet som går av stabelen, lørdag. Fredag vil det også bli oppvisningskjøring i Andselv sentrum.

Masse folk

Jan Helge Nilssen i arrangørklubben KNA Troms, hadde bare positive ting å si noen timer inn i den første av de tre motorsport-dagene.

– Det har vært bare positivt så langt. Og kjempartig at det sluttet å regne for det første, og at de kryr av folk her. Da har vi gjort noe rett, smiler han.

Nilssen kunne ikke si noe om nøyaktig hvor mange som var tilstede, men anslo følgende:

– Jeg har ikke peiling. Jeg har ikke stått i noe billettsalg, men av folkemassen jeg ser her, så vil jeg tippe fra 600-700 til 1000, men jeg vet ikke.

Kjente navn som Kenneth Alm og Steffen Rudsengen viste seg frem i bilene sine, og leverte så røyken lå som tåke over banen på Aspelund.

– Jeg personlig er ikke så veldig inne på dette med drifting, men jeg ser jo det at det fenger mange folk, og det var jo litt av poenget med dette, sier Nilssen.

I tillegg var det frikjøring hvor andre kunne dra ut på banen og teste bilene sine, og det var et bredt spekter av forskjellige biler som viste seg frem.

Biltrøbbel

For Kenneth Alms del, ble det litt trøbbel med bilen etter showkjøringen, da bilen etter hvert begynte å fuske.

– Jeg sto på tomgang med clutchen inne og plutselig så smalt den bare ut. Det må ha røket av et eller annet mellom clutchpumpen og clutchen, forteller Alm.

Girkassen må ut og allerede torsdag ettermiddag skulle bilen hans på verksted.

– Vi skal opp til en av sponsorene våre på Sulland og da skal vi skru i fem-seks tiden, så skal vi ha det klart før vi drar på fisketur halv åtte, opplyser Jan Helge Nilssen.

Alm skal etter planen kjøre både på Andselv på fredag og selve bakkeløpet lørdag. Han håper bilen er i orden til det og var takknemlig for kjapp hjelp. Nilssen mener det bare skulle mangle.

– Vi kan ikke la de kjøre 4000 kilometer, også kan vi ikke hjelpe dem med en liten clutch. Det går jo ikke? Vi er jo ikke huleboere. Så dette ordner vi, sier Nilssen.

Nilssen ser frem til fredag og lørdag, og kunne glede seg over en god start.

– Dette er en veldig fin start på disse dagene som vi nå skal ha, smiler han.