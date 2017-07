Erik Valnes (21) trener nesten som normalt igjen, etter kragebeinsbruddet han pådro seg i mai.

Det var i forbindelse med fotballkamp for Sørreisa, at langrennsløperen var uheldig og brakk kragebeinet i mai. Nå er han imidlertid såpass bra, at han nesten trener som normalt.

– Det går bra, nå får jeg egentlig trent sånn omtrent som normalt, sier han til Folkebladet.

– Hva legger du i det?

– Det er litt begrenset på hurtighet og styrke enda, men timemessig og sånt, med intervaller og langturer, så blir det kjørt som normalt, utdyper han.

– Kjenner at det er noe der

Da skaden oppsto i mai, var han tilbake i trening igjen noen dager etter operasjon. Riktignok alternativ trening med sykling og etter hvert rulleski uten staver, og løping. Når han trener 100 prosent som normalt igjen, vet han ikke.

– Det er vanskelig å si, det henger i en stund. Jeg har prøvd litt og trent litt tyngre styrke og det går greit, men jeg kjenner at det er noe der. Så jeg tenker at jeg bare må ta den tiden jeg trenger, sier Valnes.

Han forteller imidlertid at han ikke har noen smerter.

– Det gjør ikke vondt, men jeg kjenner at det er litt dårlig bevegelighet. Jeg kjenner at noe butter litt imot på en måte.

Frykter ikke for skisesongen

Valnes tror ikke at skaden har satt han mye tilbake, og han frykter ikke at det blir ødeleggende for skisesongen.

– Nei, omtrent ingenting egentlig. Jeg ser jo nå, sånn i forhold til i fjor, så var jeg litt sterkere og man fikk brukt det man hadde igjen fra sesongen. Det eneste nå er at man må starte litt lengre nede bare, men jeg tror ikke det har noe å si for skisesongen, sier han.

Bedre oppfølging

Forrige sesong fikk han sitt nasjonale gjennombrudd, med blant annet 10.plass på NM-sprinten og NM-gull i U23-klassen. Dermed ble han belønnet med plass på årets Team Veidekke Nord-Norge.

– Det er jo bra trykk og en bra gjeng. Så det er topp, sier han, etter å ha vært på to samlinger med laget.

– Hvor viktig var det for deg å bli med der den kommende sesongen?

– Nei, det er klart, om jeg ikke hadde kommet med der, så hadde jeg nok trent like bra liksom, og sikkert kunne hevdet meg videre også. Fordelen er at ting mer lagt til rette der. Det er mer kompetanse med de som jobber med deg og lettere å få tak i detaljene. Så det er jo en fordel, mener Valnes.