Salangen banket Skedsmo

Kruttsterk hjemmeseier av bunnlaget.

Salangen slo Skedsmo 3-1 i deres hjemmekamp mot topplaget Skedsmo søndag ettermiddag.

Skedsmo tok ledelsen tidlig i kampen på et straffespark.

Like etter scoringen utlignet Odd-Henning Skog på et vakkert langskudd, før Scott Fitzgerald snudde kampen og la på til 2-1 like etter det igjen.

Sindre Eggen punkterte kampen drøye ,varteret før slutt med sin 3-1 scoring.

Dermed tok Salangen tre uhyre viktige poeng.