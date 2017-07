VM-formen til Susann (24) er i anmarsj

Susann Bjørnsen (24) er nå i 31 individuelle NM-gull etter tirsdagens seire på 100 meter fri og 50 butterfly under langbane NM. Jenta fra Setermoen fikk også kongepokalen for sin 50 meter fri.

Susann vant 50 og 100 fri (55,61) samt 50 bryst og 50 butterfly (27,04) på NM.

– Jeg gjør en veldig bra 50 fri i helgen. Både den og 50 bryst viser klart at jeg er i rute, sier Susann to uker før VM langbane i Ungarn.

– Veldig bra NM

Hun gjorde også en sterk 100 fri i går. Hennes tre prioriterte øvelser var mesterskapets tre klart høyeste poengsummer på damesiden.

På kortbane-VM (25 meters basseng) like før jul ble Susann som best nummer seks (50 bryst) og syv (100 medley).

– Susann gjør et veldig bra NM. Hun er der hun skal i sine VM forberedelser, sier landslagstrener Petter Løvberg som sammen med VM-troppen nå setter kursen mot Mallorca og de siste forberedelsene inn mot mesterskapet i Budapest.

– Nivået på kortbane-VM like før jul var nok litt preget av litt svakere startfelt og ulik motivasjon hos utøverne etter OL. Det blir nok høyere sportslig nivå i Ungarn. Slik pleier det i alle fall å være, sier hovedpersonen selv.

50 fri er hovedøvelsen for Susann i VM. Hun satte sin norske rekord på favoritten under OL i Rio med 25,05. Hun gjorde 25,11 som best i helgen. Det gjorde hun også på et internasjonalt stevne i Bergen tidlig i vår.

– Det viser at Susann er stabil på et veldig bra internasjonalt nivå, sier landslagstreneren.

Han tror Susann må sette norsk rekord for å komme til en semifinale på VM.

– Finaleplassen tipper jeg vil gå rundt 24,50. De siste semifinaleplassene vil gå tett oppunder 24,80. Det kan Susann klare, men noen finale vil klart være i overkant, sier Løvberg som understreker at de skynder seg langsomt.

– Susann har et enormt potensial, men hun trenger tid. VM-finale på 50 fri langbane er nok ikke realistisk i dag, men det kan komme. Her gjelder det å skynde seg langsomt, presiserer han.

Bra bryst

Susann gjorde en veldig bra 50 bryst da hun vant øvelsen mandag.

– Også her er hun på semifinalenivå på VM langbane. Når vi kommer til EM kortbane (25 meters basseng) til vinteren snakker vi om helt andre muligheter om fremgangen fortsetter, sier Løvberg.

Susann er fremdeles best i kortbane.

– Det er forhåpentligvis i ferd med å jevne seg ut, sier hun.

– I kortbane er Susann veldig bra på 100 medley. Det står naturlig nok ikke på programmet i langbane. Det at hun svømmer så bra på bryst her i Trondheim gjør meg til optimist på hennes vegne i den øvelsen. Det er riktig av Susann å svømme så allsidig som hun gjorde i helgen. På litt sikt vil medleysvømmingen hennes profitere veldig på det, sier Løvberg.

Han understreker at det er stor forskjell på å svømme kort og langbane.

– Se på Alexander Hetland. Han tok VM-gull på 50 bryst i kortbane, mens han ikke var i nærheten av et slikt nivå i lang, presiserer landslagstreneren som legger til at han ser litt av de samme kvalitetene i Susann.

– Hun har veldig gode vendinger, bra undervannssvømming og en veldig fysikk. Det kan bringe henne langt, avslutter Løvberg.

Klar kongepokal

Susann sine tre gulløp på NM var de eneste som ga over 800 poeng på jentesiden. 50 fri i forsøket scoret mest med 844.

– Det var aldri tvil om hvor denne kongepokalen skulle havne. Det er mange år siden det har vært så innlysende. Susann er vår klart beste damesvømmer for tiden, sier hennes personlige trener Finn Zachariassen. Han er også med til Ungarn i landslagsapparatet.

– Vi er svært spente på hva som venter oss i Budapest. Jeg er stor optimist, avslutter dansken som har den daglige oppfølgingen av vår beste kvinnelige utøver.