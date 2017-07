Haugsnes: – Nå var det rett å trappe ned

I fjor reiste Eirik Haugsnes (36) rundt på internasjonale ultramaraton-løp. I år har han andre prioriteringer.

Skjervøyværingen har denne sesongen valgt å droppe den internasjonale satsing han har hatt de siste årene. Nå trives han godt med ekstra tid hjemme med familien.

– Det var riktig tidspunkt å trappe ned på. Kroppen blir ikke akkurat yngre. I tillegg var jeg ganske lei av å reise, sier Haugsnes.

Haugnes har nå fått mye mer tid til å være hjemme. Noe av den tiden bruker han på å være trener for barna hans, som spiller på Varden.

– Jeg er trener for de minste hos Varden. Der er det fullt opp med treninger og turneringer i sommer. Det trives jeg veldig godt med, forteller Haugsnes.

Ligger ikke på latsiden

Selv om han har droppet satsningen på internasjonale løp, ligger han ikke på latsiden. I helgen la han ned en solid innsats under Tour de Andørja. På motbakkeløpet, opp til Årbostadtinden, var det ingen andre som løp fortere.

– Det var et av de beste motbakkeløpene jeg har sprunget. I tillegg var jeg også godt fornøyd med egen innsats under terrengløpet, men der var jeg uheldig og falt. Da mistet jeg flyten, men jeg kom allikevel på en syvende plass i et løp som er mye kortere enn jeg har sprunget i det siste, sier Haugsnes

– I år har jeg lagt om treningen så jeg kan springe litt kortere løp igjen. Sist jeg var trent for å springe korte løp var i perioden 2011-2013. Jeg er godt fornøyd med at jeg nå klarer å hevde meg i flere typer løp.

Skade

Haugsnes var kvalifisert for å springe VM i ultramaraton for Norge i juni i Toscana, men en skade satte en stopper for det.

– Jeg hadde sett fram til å dra til Italia og springe VM i favorittdistansen, 50 kilometer. En skade i hælen tidligere på vinteren gjorde at jeg ikke kunne være i god form til det løpet. Da mistet jeg litt motivasjon. I tillegg har jeg blitt et år eldre, så jeg følte dette var rett tid for å trappe ned, forteller Skjervøyværingen

Resten av sesongen skal Haugnes bruke på å springe løp i nærområdet.

– Jeg skal springe Tromsø Skyrace i august. Det er enda noen uker igjen til det, så jeg blir å stille forberedt. Satse på å få en formtopp. I tillegg skal jeg springe Ekstremløpet, Kjell Haralds løp og et løp i Lofoten i september, sier Haugsnes.

– Blir vi å se deg på fotballbanen for Varden utover høsten?

– Det skal man ikke se bort ifra, sier Haugsnes.