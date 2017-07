Tar totalvurdering av mine fremtidsplaner

Susann Bjørnsen (24) på 50 meter bryst under tredje dag av senior NM langbane. Jenta fra Setermoen satte pers i forsøket med 32,19 da hun var like bak Inga Lill Naustvik fra Bergen SC som har beste påmeldte tid (31,90).

- Bra av Susann. Bryst er viktig for hennes medleysvømming, sier trener Finn Zachariasen.

Fremtidsplaner

Susann går nå på sitt tredje år i Norges nest største by. Siden våren 2015 har hun valgt å holde seg utenfor landslaget.

Bjørnsen har godt grep om kongepokalen Susann Bjørnsen (23) har allerede festet et godt grep om kongepokalen.

– Etter VM i Ungarn skal jeg ta en totalvurdering av mine fremtidsplaner. Akkurat nå har jeg full fokus på å prestere både her i Pirbadet, og under VM. Jeg tilhører miljøet i Bergenssvømmerne, og bryter jeg med moderklubben er det nærliggende å gå ut fra at dette blir min neste klubb, sier Susann. Hennes personlige trener Finn Zachariassen har snart 20 års fartstid i samarbeidsklubben fra Bergen.

– Det er klart at det vil heve oss som klubb å få Susann i våre rekker også i konkurranser. Hun viser vei på trening, og hun er på mange måter en naturlig del av miljøet også i dag. Fremfor alt ville hun styrke stafettlagene noe voldsomt, sier den danske suksesstreneren.

Endre seg

Bergen har ikke vært så bra på stafett de siste årene som de var på sitt beste.

– Med Susann i våre rekker ville det kunne endre seg, understreker Zachariassen.

Susann svømmer åtte individuelle øvelser på Pirbadet.

Tung start på tøffe dager Susann Bjørnsen (24) innledet årets langbane NM med sjuendeplasser på 50 rygg (31,02) og 100 bryst (1.13,14) lørdag.

VM-øvelse

– Hadde jeg hatt stafetter i tillegg vill jeg klart gjort noen andre prioriteringer, understreker hun.

Susann svømmer 50 og 100 fri på langbane VM i Ungarn sammen med 50 meter bryst.

– Friøvelsene har klar førsteprioritet i mitt treningsarbeid, men brysten som en god nummer to, sier Susann.

Tirsdag går 100 meter fri. I langbane har jenta fra Setermoen norsk rekord både på 50 og 100 fri. Hun har også kortbanerekorden på 50 fri. Susann var bare noen hundredeler bak sin egen rekord i forsøket på søndag da hun gjorde 25,11 (25,05 er norsk rekord).

Tre norske svømmere til langbane-VM Norge stiller med Henrik Christiansen, Susann Bjørnsen og Markus Lie under langbane-VM i Budapest, Ungarn i slutten av juli.

Beste jente

– Forsøket på 50 fri var veldig bra. Jeg er inne i en hard treningsperiode, derfor er jeg veldig fornøyd med den, sier Susann som trekker dette frem som mesterskapets sportslige høydepunkt for hennes del.

Susann sine 833 poeng for gullet på 50 fri (25,22) er fremdeles mesterskapets klart beste jenteresultat. Hun er dermed i rute til å sikre seg sin andre kongepokal. Et par av hennes hardeste konkurrenter begynner å nærme seg 800 poeng.

– Under normale omstendigheter skal dette holde, avslutter trener Zachariassen.