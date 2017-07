Lover et heftig show

Neste helg går «Norges Råeste Bakkeløp» av stabelen. I tillegg til selve bakkeløpet på lørdag, blir det også drifting på Aspelund, torsdag, og oppvisningskjøring i Andselv sentrum, fredag.

Målselv Hill Climb arrangeres i år for sjette gang. Denne gangen har arrangørene utvidet arrangementet til mye mer enn bare bakkeløpet.

– Det blir en liten motorsportuke med masse opplevelser. Det meste er klart nå. Det er bare et par småting som må på plass, så er vi klar for en forrykende helg. Vi er i gang allerede på torsdag med bredsladd på Aspelund, sier Jan Helge Nilssen i arrangørklubben KNA Troms.

– Etter arrangementet på Aspelund skal vi ha en ekskursjon til Målselva, med blant annet fisking. Mange av førerne som kommer opp i år kjører i forskjellige klasser og møter ikke hverandre så ofte. Denne helgen blir en flott mulighet for det.

Klasse for seg

Så langt er det påmeldt 39 førere i ulike klasser. Startfeltet i år kan ikke sammenlignes med tidligere, og bilene er i en klasse for seg selv.

– I år er startfeltet helt utrolig. Det kommer mange førere sørfra, til og med fra Sverige og Finland. Bilene som kommer er spektakulære. Det kommer en 1970-modell Chevrolet Camaro med cirka 1250 hestekrefter, og to biler til med over 1000 hestekrefter. En Volkswagen Scirocco med nesten 900 hestekrefter og firehjulstrekk. Motorsportstjernene Henning Solberg og Andreas Bakkerud kommer, forteller Nilsen

– Holm Jacob Matheson kommer opp og skal kjøre sitt bakkeløp nummer 250 hos oss. Det er en enestående rekord, og et historisk øyeblikk i norsk motorsport. I tillegg får vi to biler som er like heftig som den Petter Solberg kjører i VM i Rallycross.

Stenger sentrum

På fredag tar førerne med seg bilene ned til Andselv.

– Fredagen stenger vi Andselv sentrum og har en oppvisningskjøring på kommunale veier. Vi har et opplegg sammen med forsvaret som kommer med ingeniørbataljon. De kommer med vogner, tanks og muligens helikopter, sier Nilssen.

På selve løpsdagen, lørdag, er det mer enn bare høy fart, svidd gummi og dekkrøyk som foregår. Til åpningen av løpet kommer det celebre gjester til Fjellandsbyen.

– Justisministeren, Per-Willy Amundsen (Frp), kommer og skal foreta en offisiell åpning sammen med ordføreren i Målselv, Nils Fosshaug (Ap). Per Christian Håveødegård kommer og er speaker i år også.

– Forsvaret er også tilstede på lørdag, i tillegg kommer AmCar Tromsø og har en utstilling. Etter løpet vil det være en fest i Fjellandsbyen med et øl-telt og konsert. Jeg oppfordrer alle til å komme, det blir heftig, sier Nilssen.