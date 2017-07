Tung start på tøffe dager

Susann Bjørnsen (24) innledet årets langbane NM med sjuendeplasser på 50 rygg (31,02) og 100 bryst (1.13,14) lørdag.

Norges eneste VM-uttatte damesvømmer er favoritt til minst et gull de påfølgende dager da hennes beste øvelser står for døren.

Susann svømmer trolig åtte individuelle øvelser i Pirbadet.

- Jeg er inne i en hard treningsperiode. Årets langbane-NM vil nok derfor ikke gi meg så mange klare svar på VM-formen, sier Bjørnsen, som ser frem mot verdensmesterskapet i slutten av måneden i Budapest.

- For våre andre damesvømmere er NM sommerens høydepunkt. De har toppet formen inn mot det som skjer her i Pirbadet. Susann ser frem mot VM, og for henne er dette nesten en treningshelg, sier trener Finn Zachariassen som presiserer at han hadde håpet på litt sprekere resultater.

Susann skulle normalt vært på pallen på 100 bryst.

- Jeg var nok litt over pers, men det er svært lenge siden jeg har svømt 100 bryst i langbane. Tydelig ikke min greie, understreker hun.

Susann er normalt flere hakk vassere i kort (25 meters basseng) enn langbane.

- Jeg håper dette er i ferd med å jevne seg ut, understreker hun.

Jakter kongepokal

I fjor sommer vant Susann sin første kongepokal.

- Mitt mål er å ta mesterskapets gjeveste trofe denne gang også, sier svømmeren, som med sin tid på 50 meter fri har mesterskapets klart høyeste poengsum på damesiden.

- Gjør Susann er grei 50 meter fri søndag kan jeg ikke se hvem som skal ta fra henne kongepokalen. Det skal imidlertid alltid svømmes først, sier den danske trenerlegenden.

Susann har norske rekorder på 50 meter fri i både kort og langbane. På 100 fri har hun også rekorden i langbane.

- Jeg likte ikke helt det jeg så på 100 bryst i dag, men det er noe helt annet å svømme fri i kortbane, avslutter Zachariassen.